Teure Tiefschlafphase kostet dem TSV Emmering den Sieg: „Schade, dass wir ein 2:0 herschenken“

Zur Kopfsache wurde die Bewertung für Emmerings (grün) Georg Hanslmayer nach dem Remis. Foto: sro © sro

Bitter! Nach dem Zwei-Tore-Vorsprung schläft der TSV Emmering zu Beginn der zweiten Hälfte und muss sich letztendlich mit einem 3:3-Unentschieden gegen Bad Endorf zufriedengeben.

TSV Emmering –TSV Bad Endorf 3:3: Auf die Frage, ob dem Remis gegen den bisherigen Tabellenführer eher ein „Leider nur“ oder ein „Immerhin“ voran zu stellen sei, antwortete Emmerings Pressesprecher Christian Breu: „Das kann man so oder so sehen.“ Seine Mannschaft hatte am Sonntagabend „die beste erste Halbzeit“ der Saison gespielt, dann aber den Kontrahenten wieder ins Spiel kommen lassen. „Das war schade, dass wir ein 2:0 so herschenken“, beklagte Breu.

2:0-Führung für Emmering nach einer halben Stunde

Nach dem verpatzten Saisonstart hatte sich der TSV Emmering viel vorgenommen für die aufgrund der Hitze kurzfristig in die Abendstunden verlegte Partie. Und die Kramlinger-Elf startete exzellent. Nach einem Strafraumfoul am gut aufgelegten Michael Niedermaier verwandelte Marinus Riedl sicher zur frühen Führung. Und auch beim 2:0 hatte Niedermaier seine Füße im Spiel: Seinen Querpass vollendete Thomas Leykam vor 150 Zusehern zum 2:0 (31.).

„Wir hatten Endorf komplett im Griff. Sie waren mit dem 2:0 eigentlich noch gut bedient. Wir hatten noch zwei, drei weitere gute Chancen,“ lobte Breu den Auftritt im ersten Abschnitt. Doch noch folgte der zweite. Und damit ein „kollektiver Tiefschlaf“ der Emmeringer.

„Wir haben uns um den Lohn des hohen Aufwands gebracht.“

Anstatt mit einer sicheren Defensive die Null bei den brütenden Temperaturen zu halten und damit dem Gegner die Hoffnung auf eine Aufholjagd zu nehmen, trafen, die Endorfer zum 1:2 durch Christian Heinl (47.) und zum 2:2 durch Jakob Trebesius (51.). „Wir haben uns um den Lohn des hohen Aufwands gebracht“, monierte Breu die Aussetzer. Damit nicht genug: Heinl brachte Bad Endorf sogar mit 3:2 in Front, nach einem Konter mit vorangegangenem Emmeringer Ballverlust (74.). Immerhin sorgte Michael Tuscher noch für ein halbwegs versöhnliches Ende mit dem 3:3-Ausgleich (76.). (Christian Scharl)

Emmering: Schütze, Riedl, Niedermaier J+M, Hanslmayer, Wimmer, Spötzl, Breu, Leykam, Robeis, Kirchlechner, Oeckl, Tuscher, Köck.