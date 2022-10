Schwierigste Phase seit drei Jahren: TSV Gilching in der Krise – Diker fällt mir Corona aus

Wirken inzwischen verunsichert: Die Gilchinger Fußballer warten seit Wochen auf einen Sieg. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Vom Aufstiegsaspiranten zum Sorgenkind: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried stecken vor dem Spiel beim TSV Gersthofen (Sonntag, 15 Uhr) in der schwierigsten Phase seit drei Jahren.

Gilching – Es gibt Dinge, die kann man nicht so leicht erklären. Zehn Partien lang waren die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried einfach nicht zu schlagen. Selbst zahlreiche Rückstände konnte der Landesligist stets beantworten. Erst Mitte September kassierte das Team von Trainer Peter Schmidt die erste Niederlage der Saison. Seit dem 0:4 von Oberweikertshofen funktioniert beim TSV fast nichts mehr: 0:3 gegen Mering, 1:1 gegen Kaufering, 0:2 gegen das ehemalige Schlusslicht Erkheim. „Es ist nur schwer zu greifen, auch weil die Probleme überall auftreten“, sagt Schmidt.

Die einst so sattelfeste Defensive leistet sich einen Schnitzer nach dem anderen. In der Offensive war die Chancenauswertung mangelhaft, im vergangenen Spiel strahlten die Gilchinger sogar fast gar keine Torgefahr mehr aus. Erklärungsansätze gibt es aber aus Schmidts Sicht doch. „Einige Spieler haben in der vergangenen Saison offenbar an ihrer Leistungsobergrenze gespielt. Und an diese kommen sie jetzt nicht mehr ran“, analysiert Schmidt. Das Schlimmste ist aber, dass seine Mannschaft zuletzt die Grundtugenden des Fußballs vermissen ließ. „Ohne gewonnene Zweikämpfe kannst du im Fußball nichts gewinnen“, stellt Schmidt fest.

Mittlerweile sind die Gilchinger bis auf Rang sieben abgerutscht. „Vom Abstiegskampf brauchen wir noch nicht zu reden“, sagt Schmidt. Die Lage vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenzwölften TSV Gersthofen (Sonntag, 15 Uhr, Abenstein Arena, Sportallee 12) ist aber kritisch. Geht die Negativserie auch bei den Schwaben weiter und holt der TSV auch zum Vorrundenabschluss gegen Weißenburg nichts, könnte es zu einem Horror-Herbst werden. „Wir spielen zum Rückrundenbeginn noch in diesem Jahr gegen drei sehr starke Gegner“, sagt Schmidt. Auf eine Winterpause im Tabellenkeller hat beim TSV keiner Lust.

An der Spielphilosophie möchte der Gilchinger Trainer aber festhalten. „Die Jungs können es auch gar nicht mehr anders“, stellt er klar. Schmidt wäre nicht Schmidt, wenn er sich nicht selbst auch eine Mitschuld an der Misere geben würde. „Ich habe es noch nicht geschafft, die Idealbesetzung zu finden“, sagt der Übungsleiter. Der TSV muss am Sonntag auf Alper Diker (positiver Corona-Test) verzichten. „Ich hoffe, er hat nicht noch weitere Spieler angesteckt“, sagt Schmidt.

Gersthofen präsentierte sich im Gegensatz zu den Gilchingern bislang sehr wechselhaft. Nach zwei Auswärtssiegen in Erkheim (2:0) und beim Spitzenteam Ehekirchen (4:0) folgten zuletzt zwei schmerzhafte Niederlagen gegen Kellerkind Weißenburg (0:2) und Durach (3:5). (Tobias Huber)