TSV Gilching startet Vorbereitung: „Reicht als Aufreger, wenn der Trainer seinen Abschied verkündet“

Peter Schmidt freut sich auf seine letzte Halbserie als Gilching-Trainer. © TSV

Der Kunstrasenplatz ist weitestgehend vom Schnee befreit. Deshalb konnten die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried unter der Woche wieder ins Training einsteigen.

Gilching – „Die Bedingungen waren gut, alle Spieler waren da“, sagt Trainer Peter Schmidt erfreut. Der 40-Jährige hat somit sechs Wochen Zeit, seine Fußballer auf die noch auszutragenden Begegnungen der Rückrunde vorzubereiten.

Am 4. März bestreiten die im vorderen Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest platzierten Gilchinger ihr erstes Punktspiel beim FC Memmingen II. Der Kader ist bis auf den Abgang von Michael Lelleck zum SV Pullach (wir berichteten) im Winter unverändert geblieben. „Reicht doch als Aufreger, wenn der Trainer seinen Abschied zum Saisonende verkündet“, scherzt Schmidt.

Das erste Testspiel steht für den TSV bereits an diesem Samstag auf dem Programm. Um 12 Uhr erwarten die Gilchinger den TuS Holzkirchen zum Heimspiel, der in der Landesliga Südost zu Hause ist. Die Schmidt-Elf traf bereits in der Sommervorbereitung auf die Mannschaft des früheren Starnberger Trainers Joe Albersinger und gewann auswärts mit 3:0. toh

Vorbereitungsplan

Testspiele: Samstag, 28. Januar, 12 Uhr, Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen; Samstag, 4. Februar, 12 Uhr, Heimspiel gegen den SV Raisting; Samstag, 11. Februar, 12 Uhr, Gastspiel beim FC Ismaning; Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr, Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching II; Samstag, 25. Februar, 14 Uhr, Heimspiel gegen den TSV 1882 Landsberg

Erstes Punktspiel: Samstag, 4. März, 15.30 Uhr, Gastspiel beim FC Memmingen II