Sonnentag im Regen für Steinhöring - Grasbrunn mit Blitzstart - Poing verspielt Führung

Von: Julian Betzl

Schneller als die Stollenattacke von Ebersbergs Dalibor Matanic (rot): Steinhörings Tempodribbler Mijo Bacak. f:riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Während Steinhöring und Grasbrunn gegen Ebersberg und Egmating als Sieger vom Platz gehen, holt der Putzbrunner SV in der Schlussphase noch einen Punkt in Poing.

„Natürlich ist das nicht unser Wunschergebnis, aber die Leistung hat gestimmt.“

TSV Steinhöring - FC Ebersberg 2:0. Auch wenn die Punkte in Steinhöring blieben, war „Club“-Trainer Florian Szabo nicht gänzlich unzufrieden. „Natürlich ist das nicht unser Wunschergebnis, aber die Leistung hat gestimmt. Eine deutlich Steigerung gegenüber der Vorwoche. Darauf kann man aufbauen.“ Zumal die Partie lange Zeit auf Augenhöhe abgelaufen sei.

Dann kassierte Tim Michel in der 41. Minute eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. „Das hat uns aus der Bahn geworfen“, erklärte der Gäste-Trainer. Als Abubaker Suna auch noch mit Gelb-Rot vorzeitig raus musste (61.), nachdem er sieben Minuten zuvor verwarnt worden war, schwanden die FC-Kräfte und es schlichen sich „individuelle Fehler“ ein, die Steinhöring nutzte.

Der FC Ebersberg in Unterzahl

Kapitän Benjamin Lechner durfte in der Schwächephase des „Club“ das 1:0 bejubeln (75.). „Danach haben wir nochmal mächtig Druck gemacht“, lobte FC-Coach Szabo sein Team: „Darauf können die Jungs stolz sein.“ Das Aufbäumen brachte allerdings keinen Erfolg. Steinhöring kam vielmehr in der Schlussphase zum 2:0 durch Simon Ehmer (91.). Sehr zur Freude von Abteilungsleiter Bertram Sprenger, der im Vorfeld einen Sieg über den „Club“ scherzhaft zu einer „Frage der Ehre“ erklärt hatte.

In der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von Maximilian Backa ein Plus an Chancen zu verzeichnen, ohne aber entscheidend Vorteile daraus ziehen zu können. Versuche von Benjamin Lechner, Thomas Rotherbl und Mijo Bacak gerieten zu ungenau. Auf der Gegenseite zielte Alexander Ambarzumjan nicht präzise genug.

Steinhöringer Freude im Regen

Mit Wiederbeginn machten sich die schwindenden Kräfte der Ebersberger zunehmend bemerkbar. Logische Konsequenz der erstaunlich ausgebufften Steinhöringer: Zweimal schlugen sie zu und verhalfen ihrem TSV-Abteilungsleiter zu einem Sonnentag im regnerischen Wetter. (Wolfgang Herfort)

TSV Steinhöring: Gebhard, L. Lang, Riedel, Asböck, Seb. Lang, Bacak, Rotherbl, Bene. Redl, Mader, Joh. Redl, Lechner - Ehmer, Nonhoff, Sprenger, Klümper. FCE: Frank, Krickhahn, M. Ortmann, J. Huber, Akopov, Ambarzumjan, Suna, Michel, Terzija, Müller, Matanic - Pikta, Besirevic, Vollmer, Gashi.

Grasbrunn siegt nach Blitzstart beim TSV Egmating

TSV Egmating - TSV Grasbrunn 2:3. Komplett die Anfangsphase verschlafen hat der TSV Egmating. Und der Gast nutzte dies zu einem 2:0-Vorsprung aus. Mit einem Fernschuss brachte Fabian Oberndörfer Grasbrunn in Front (4.), Luca Iannotta erhöhte mit einem verwandelten Strafstoß (18.). Mit diesem Zwischenstand war Egmating noch gut bedient. Dann fand der Gastgeber aber besser ins Spiel und schöpfte nach dem 1:2 neue Hoffnung. Sebastian Moser hatte einen Elfmeter nach Foul an Matthias Pohl verwertet (31.).

„Dann waren wir gut drin und nah dran am Ausgleich“, bedauerte Abteilungsleiter Georg Keller den fehlenden Ertrag. Nach der Egmatinger Unterstützung zum 1:3 durch Felix Afrough (85.) half auch das 2:3 von Florian Kratzer (89.) nichts mehr. „Schade. Ein Remis wäre gerecht gewesen“, bilanzierte Keller. (Christian Scharl)

TSV Egmating: Metz, Müller, Öpp, Pohl, Heiler, Kühbauch, Forster, Moser, Mayer, Kratzer K. + Fl., Kraut, Beer, Pullara.

Ausgleich in der Schlussphase: Putzbrunn nimmt einen Punkt aus Poing mit

TSV Poing - Putzbrunner SV 3:3. Nur noch ein paar Minuten trennten Trainer Florian Muck und seine Poinger vom Sechs-Punkte-Start in die Saison, der zu diesem Zeitpunkt auch verdient gewesen wäre. Doch im Nachschuss zimmerte Putzbrunns Sebastian Süß den Ball aus 18 Metern an die Unterkante der TSV-Latte (86.). „Der Schiri hat ihn hinter der Linie gesehen, ich weiß es nicht“, war Muck hörbar enttäuscht über die „gefühlte Niederlage“, die eine ebenso „wilde“ Achterbahnfahrt war, wie der späte 2:1-Erfolg in der Vorwoche. Zweimal mussten die Platzherren ihre eigenen Schläfrigkeiten (1., 24.) durch Treffer von Florian Bode (9.) und Kevin Zotz (21.) gerade rücken, um mit 2:2 die Seiten zu wechseln. „Dann waren wir aber viel besser im Spiel und haben den Ball laufen lassen“, durfte Muck folgerichtig die 3:2-Führung Paul Heinsch bejubeln, der nach einem Freistoß im richtigen Moment den Schlappen hinhielt (50.). Die unnötige Hektik am Ende kam nur auf, weil man das 4:2 liegen ließ. (Julian Betzl)

TSV Poing: Antelmann, Nick, Siebert, Simicevic, F+G Bobaj, Simeth, Heinsch, Zotz, Bode, Hering; P.Bobaj, Sadric, C. de Prato, Koblizek, Grunwald, Nowok.