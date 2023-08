TSV Grünwald: Trainer Elfinger kam, sah und siegte - und flog zurück in den Urlaub nach Kroatien

Tabellenführung nach perfektem Saisonstart

+ © Alfred Brumbauer (www.fupa.net/oberbayern) Grünwalds Trainer Rainer Elfinger (hinten rechts) unterbrach extra seinen Kroatien-Urlaub. © Alfred Brumbauer (www.fupa.net/oberbayern)

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Umberto Savignano schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Beim TSV Grünwald läuft es. Rainer Elfinger unterbricht sogar seinen Urlaub für einen Tag. Und reist nach Tabellenführer zurück nach Kroatien.

Grünwald – Sogar Jochen Joppa wusste vorher nichts von Rainer Elfingers starkem Einsatz. „Ich war selber überrascht“, gestand der Sprecher des TSV Grünwald, nachdem der Trainer plötzlich zum Gastspiel des Landesliga-Tabellenführers beim SV Neufraunhofen aufgetaucht war, um die Partie selbst zu coachen. Denn eigentlich hatte Elfinger sich ja in den Urlaub verabschiedet. Doch er kam eigens für dieses Spiel aus Kroatien geflogen, wohin er tags darauf mit einem 3:1 (3:0)-Sieg der Grün-Weißen im Gepäck auch wieder zurückkehrte.

Die Urlaubsunterbrechung lohnte sich also für den 56-jährigen Übungsleiter. Er bekam eine tolle erste Halbzeit seiner Mannschaft zu sehen und ganz besonders eine wirklich spektakuläre Anfangsphase. Nach 13 Minuten führten die Grün-Weißen bereits mit 3:0. Erst traf Niklas Kern nach einer zu kurz abgewehrten Ecke von Alexander Rojek (4.), dann beförderte Rojek selbst einen direkten Freistoß über den Innenpfosten ins Tor (10.) und schließlich zeigte auch David Halbich bekannte Fähigkeiten, indem er einen schönen Sololauf mit einem Flachschuss ins lange Eck zu seinem siebten Saisontor abschloss (13.). „Danach haben wir den Ball souverän laufen lassen und wirklich guten Fußball gespielt. Die erste Halbzeit war überzeugend und wirklich stark, da gibt es fast überhaupt nichts zu sagen“, sah Joppa seinen TSV vor der Pause nahe an einer perfekten Vorstellung.

Ungeschlagener Tabellenführer: TSV Grünwald genießt nach vier Spieltagen den Platz an der Sonne

Danach ließen es die Gäste ein wenig schleifen, ohne ernsthaft in Gefahr zu geraten. Leopold Bayerschmidt parierte beim gefährlichsten Angriff der Niederbayern einen Schuss und den Nachschuss ganz stark, foulte nach der anschließenden Ecke allerdings Neufraunhofens Michael Koller. Den fälligen Elfmeter verwandelte Daniel Treimer (57.). Von ihren Fans angetrieben, machten die Hausherren danach ordentlich Druck, echte Großchancen, um den Anschluss herzustellen, verzeichneten sie allerdings nicht, obwohl Joppa kritisch anmerkte: „Wir haben dann auch ein paar Leichtsinnsfehler gemacht.“ Gegen Ende habe die Konzentration dann aber wieder gestimmt: „In der letzten Viertelstunde hatten wir es wieder voll im Griff.“

Und so stand am Ende ein verdienter Sieg, der vierte im vierten Saisonspiel für den alleinigen Tabellenführer. „Nach dem, was ich hier rundrum gehört habe, hieß es: Grünwald ist zurecht an der Spitze“, verriet Joppa, der sich selbst aber noch mit Prognosen zurückhält, wohin die derzeitige Erfolgsserie führen könnte: „Wir wollen so lange an der Spitze bleiben, wie es geht.“ Im Moment seien die zwölf Punkte vor allem eine Basis für die gewünschte sorgenfreie Saison. (UMBERTO SAVIGNANO)

SV Neufraunhofen – TSV Grünwald 1:3 (0:3)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub, Koussou (82. Ngusu Luzolo, Müller, Kern, F. Traub, Rojek (89. Matijevic), Halbich; Tore: 0:1 Kern (4.), 0:2 Rojek (10.), 0:3 Halbich (13.), 1:3 Treimer (57., Foulelfmeter); Zeitstrafe: Haas/Neufraunhofen (72.)