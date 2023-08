Mit breiter Brust und neuem Personal: Aufsteiger Hilgertshausen bereitet sich auf Saisonstart vor

Gut gelaunt in die neue Punktrunde: Georg Weimer, Stephan Detering, Aron Sturm, Seppi Keimel, Milos Kobilarov, Norbert Schneider und Roland Gamböck. Foto: privat © privat

Der TSV Hilgertshausen befindet sich mitten in der Saisonvorbereitung und testet am Sonntag gegen Aresing, ehe es am kommenden Wochenende in Tandern losgeht.

Hilgertshausen – Nach dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisklasse München 1 und dem guten Abschneiden der neu gegründeten 2. Mannschaft als Tabellen- Achter der C-Klasse sieht man bei den Fußballern des TSV Hilgertshausen mit Spannung auf die in Kürze beginnende Saison.

Spielertrainer Stephan Detering folgt auf Jochen Niemann

Die Verantwortlichen Georg Weimer, Norbert Schneider und Roland Gamböck haben die Weichen rechtzeitig gestellt. So wurde Stephan Detering als Spielertrainer verpflichtet. Er folgt auf Jochen Niemann, der seine Karriere beendet hat. Detering, ausgebildet beim Karlsruher SC, verfügt über reichlich Fußballerfahrung und soll die Mannschaft sowie die jungen Spieler weiterentwickeln.

Es gilt, einige Abgänge zu kompensieren. Mathias Ziegenaus will sich auf den Beruf konzentrieren, Thomas Birkl kehrt zu seinem Heimatverein FC Tandern zurück, Andi Koll hütet künftig wieder das Tor des TSV Indersdorf. Für ihn rückt Aron Sturm aus der Jugend nach. Der ehemalige ASV-Spieler Milos Kobilarov wird Detering als spielender Co-Trainer zur Seite stehen.

Neben zahlreichen weiteren Neuzugängen: Sepp Keimel kehrt zurück

Nach fünf Jahren kam Sepp Keimel vom Landesligisten TSV Jetzendorf zurück zu seinem Heimatverein. Seine Qualitäten als Stürmer sollen die Offensive stärken. Maxi Danier kehrt nach einem Jahr Auslandsaufenthalt zurück.

Der Spielplan beschert dem TSV Hilgertshausen gleich zum Auftakt den Kracher schlechthin: Am Freitag, 18. August, geht’s zum FC Tandern und damit zum ersten großen Gemeindederby seit 23 Jahren. (Redaktion Dachau)