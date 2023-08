Basta statt Basta - brüderlicher Trainertausch beim VfR Garching gegen Kottern

Von: Nico Bauer

Teilen

Hier bin ich: Riccardo Basta schlüpft für ein Spiel in die Rolle des Trainers beim VfR Garching, um im Auswärtsspiel beim TSV Kottern seinen urlaubenden Bruder Nico Basta zu vertreten. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Der VfR Garching hofft in der Bayernliga Süd unter dem Interimstrainer Riccardo Basta beim TSV Kottern auf den zweiten Saisonsieg.

Garching – Beim Gastspiel des Bayernligisten VfR Garching beim TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr)) gibt es eine kleine Veränderung auf der Trainerbank, bei der man genau hinsehen muss. Schließlich bleibt der Nachname des sportlich Verantwortlichen gleich. VfR-Coach Nico Basta befindet sich für dieses eine Spiel im Urlaub – dafür übernimmt sein Bruder Riccardo Basta. Und er hat klare Ideen für das Spiel in Kottern.

„Ich möchte hundertprozentige Präsenz und eine gesunde Aggressivität sehen.“

Der Ex-Profi war in der vergangenen Saison die verlängerte Hand des Trainers auf dem Platz und unterstützt seinen Bruder nun als sportlicher Leiter. Vor seinem 90 Minuten dauerndes Intermezzo als Kommandogeber auf der Bank sagt Riccardo Basta, „dass ich nicht vor habe, das Rad neu zu erfinden. Aber ich werde ein paar punktuelle Kleinigkeiten angehen.“

Riccardo Basta vermisst das, was er immer auf dem Platz im zentralen Mittelfeld vorgelebt hat: „Ich möchte hundertprozentige Präsenz und eine gesunde Aggressivität sehen.“ Man habe zwar in der jungen Saison schon viermal nach Platzverweisen in Unterzahl das Spiel beendet, aber selbst das ist nicht das Zeichen für die Aggressivität, mit der man auf dem Platz die Mehrzahl der Zweikämpfe gewinnt. Riccardo Basta kritisiert, dass Garching sich mit diesen Platzverweisen das Leben unnötig schwer mache. In Sonthofen war die Unterzahl mit mehr als einer Stunde definitiv ein Faktor der Niederlage. Viermal Rot nach sechs Spieltagen ist kein Ruhmesblatt für die Garchinger, die oft viel zu brav auftreten und trotzdem die Bilanz einer Kloppertruppe haben.

Erfahrene Akteure sollen es richten

Der Interimstrainer verlangt eine andere Einstellung und letztlich mehr Überzeugung in den eigenen Aktionen. Die Gedanken für einen mit mindestens einem Punkt belohnten Auftritt verbindet Riccardo Basta mit dem Plan, die erfahreneren Spieler des Kaders aufzustellen. Das brauche die Mannschaft nach dem Last-Minute-K.o. beim 3:4 in Sonthofen.

„Das war sicher nicht unser Anspruch“, sagt Riccardo Basta. Man hatte den Gegner auf Augenhöhe und ließ einfach zu viel zu. Der Trainer für dieses eine Spiel sagt auch aus seiner Sicht als Kaderplaner, „dass wir beim VfR von der Qualität der Mannschaft überzeugt sind“. Auch wenn die Allgäuer zu den besten Mannschaften der Liga gehören, gebe es keinen Grund, sich vor dem Gegner zu verstecken. Der Gegner hat einen Lauf mit zuletzt vier Siegen in Folge und 13:3 Toren. Garching ist statisch fast genau das Gegenteil mit vier Niederlagen am Stück und 3:10 Toren. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Aslanidis, Hofmaier, Wanzeck, Ljubicic - Vochatzer, Oswald, Perkuhn (Günzel), Gmell - Vourtsis, Gertsmann.