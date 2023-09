„Hätten leicht drei, vier Tore schießen können“ - TSV Moosach vergibt 2:0-Führung gegen Zamdorf II

Von: Wolfgang Herfort

Stürmische Moosacher um Alexander Holzwart (li.) und ElHaji Dieng (Nr. 15) führten scheinbar sicher mit 2:0. Foto: sro © sro

Kein Sieger im Topspiel der B-Klasse: Der TSV Moosach muss sich mit einem 2:2-Unentschieden gegen den SV Zamdorf II zufriedengeben.

An der Tabellenspitze der B-Klasse 6 hat sich durch das Spitzenspiel Zweiter gegen Erster nichts geändert. Sehr zum Leidwesen von Moosachs Spielertrainer Marc Koch. Er trauerte zwei verlorenen Punkten nach und der vergebenen Möglichkeit, mit Zamdorf II gleichzuziehen. „Wir hätten leicht drei, vier Tore schießen können“, klagte der Moosacher.

Moosach verpasst den Sprung an die Spitze

Wie das geht, hatte er in der 13. Minute vorgemacht, als er seine Farben in Führung brachte. Als Kristijan Santic – es war bereits sein siebter Saisontreffer – das 2:0 (64.) gelang, standen die Zeichen auf Heimsieg. Doch im letzten Drittel ließen Kraft und Konzentration auf Seite der Gastgeber ein wenig nach. Hinzu kamen einige individuelle Fehler, die die Münchner geschickt zu zwei Treffern nutzten (68./83.) und so einen nicht unverdienten Zähler mitnahmen.

Es bleibt somit bei der Drei-Punkte-Differenz zwischen der Zamdorfer Zweiten (16) und dem TSV Moosach (13), der nach dem Remis sogar auf Position drei zurückgefallen ist. (Wolfgang Herfort)

Moosach: Owusu, Ivkovic, Alezdin, Girotti, Holzwart, Huber, Haji Dieng, Santic, Linardi, Koch, Pejic - Steinbrück, Gambino, Nestserchyk, Makenda.