„Ich bin zufrieden“ – TSV Neuried beendet Pleitenserie und Heimfluch

Mit 23 Jahren einer der drei ältesten Neurieder auf dem Platz: Lasse Wippert (weißes Trikot) traf gegen den VfL Denklingen zum 1:0 für die Gastgeber. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Der TSV Neuried hat seinen ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Das 2:1 gegen Denklingen war zudem das erste Erfolgserlebnis seit Mitte September.

Neuried – Im siebten Anlauf hat Fußball-Bezirksligist TSV Neuried seinen Heimfluch besiegt und den ersten Sieg der Saison im Sportpark eingefahren. Gleichzeitig war der 2:1-Erfolg gegen den VfL Denklingen am Samstag der erste Dreier nach zuvor vier Niederlagen. Dank des Erfolgs haben die Grün-Weißen in der Bezirksliga Süd von den direkten Abstiegsplätze der auf einen Relegationsplatz vorgerückt.

„Die jungen Spieler waren konzentriert, aggressiv und diszipliniert.“

Entsprechend groß war die Freude nach Schlusspfiff, auch wenn Trainer Daniel Dörfler eher nüchtern analysierte: „Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen. Ich bin zufrieden.“

Dörfler hatte wieder auf eine sehr junge Mannschaft gesetzt. Bis auf Lorenzo Kurras (32), Konstantin Kühnle (30), Lasse Wippert (23) und Maximilian Kriebel (23) waren alle Spieler in der Startelf 20 Jahre alt oder sogar noch jünger. Besonders unerfahren war die Viererkette, bestehend aus Luca de Caro (19), Maximilian Le Dren (20), Camillo Kaspar (20) und Startelf-Debütant Felix Sambs (18). Zwar sei noch nicht alles perfekt gelaufen, grundsätzlich sprach Dörfler seinem Team jedoch ein Kompliment aus: „Die jungen Spieler waren konzentriert, aggressiv und diszipliniert.“

Zahlreiche Großchancen für den TSV Neuried

Anfangs taten sich die Neurieder schwer, in die Zweikämpfe zu kommen, doch in bald bekamen sie die Partie besser in den Griff. „Wir haben sie dann gut von unserem Tor weggehalten. Wir haben unseren Plan mit und gegen den Ball gut umgesetzt“, lobte Dörfler. Nach einer halben Stunde eroberten die Gastgeber in der gegnerischen Hälfte die Kugel, und nach einem Steilpass schloss Lasse Wippert mit einem überlegten Abschluss von der Strafraumgrenze zum 1:0 ab.

Ähnlich, diesmal nach einem etwas tieferen Ballgewinn, entstand der zweite Treffer kurz nach dem Seitenwechsel: Wieder wurde Wippert steil geschickt, diesmal entschied er sich für einen Querpass, und Lorenzo Kurras konnte zum 2:0 einschieben (47.). Kurz darauf verschoss Wippert einen Handelfmeter, Kurras und Simon Prangenberg vergaben weitere Großchancen. Ein möglicher zweiter Strafstoß nach Foul an Wippert wurde dem TSV verwehrt. Stattdessen verkürzte Denklingen etwas glücklich auf 2:1, nach einem Querschläger von Maximilian Kriebel reagierte Dominik Karg gedankenschnell und traf aus kurzer Distanz (57.).

Der Tabellenvorletzte FC Wacker München wartet

Anschließend ließ Neuried einige Konterchancen ungenutzt, verteidigte aber konsequent und brachte das Ergebnis nach Hause. War das nun der ersehnte Befreiungsschlag? Dörfler betont: „Das müssen wir nächste Woche beweisen.“ Am Sonntag reist Neuried zum neuen Vorletzten, Aufsteiger FC Wacker München. (Tobias Empl)