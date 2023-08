Oberes Tabellendrittel als Ziel: TSV Neuried II startet mit noch jüngerem Team in die Kreisklasse

Neurieds Trainer Alem Besirevic (weißes Shirt) glaubt trotz seiner jungen Mannschaft nicht daran, dass seine Elf etwas mit dem Abstieg zu tun haben wird. © Michael Schönwälder

Mit einem verjüngten und sehr ambitionierten Team bereitet sich der TSV Neuried II auf die Saison in der Kreisklasse vor.

Neuried – Es scheint, als wäre die zweite Herrenmannschaft des TSV Neuried bereit für den Saisonstart. Dank drei Siegen aus den vergangenen drei Spielen, wenn auch zwei davon gegen unterklassige Gegner, konnten die Fußballer ordentlich Selbstvertrauen für den Kreisklasse-Auftakt sammeln. Mit Ausnahme der 1:4-Niederlage gegen den FC Croatia München und der torlosen ersten Halbzeit beim 3:0-Erfolg gegen den TSV Feldafing erkannte der neue Trainer, Alem Besirevic, bei den Auftritten seiner Mannschaft in der Vorbereitung bereits viel Positives. „Es wird von Woche zu Woche besser“, sagt der 29-Jährige, der im Sommer die Nachfolge von Efecan und Taner Ölmez angetreten hat.

Verspäteter Saisonstart

Doch bis es um Punkte geht, wird es noch etwas dauern. Denn die Neurieder kamen der Bitte des TSV Gräfelfing nach, das für kommendes Wochenende geplante Auftakt-Derby zu verschieben (auf 12. September), und auch die darauffolgende Partie gegen den TSV 1860 München IV wurde verlegt (auf 26. September). Die Grün-Weißen starten somit erst am 3. September mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Münchner Kickers in die Saison. Zuvor ist noch ein Testspiel bei Kreisligist SC Oberweikertshofen II geplant.

Auch wenn es bisher ordentlich lief, glaubt der Trainer, dass die zwei Wochen zusätzliche Vorbereitung seinem Team guttun werden. Denn er sieht durchaus noch Verbesserungspotenzial. „Unser Angriffspressing funktioniert recht gut, aber manchmal müssen wir noch etwas intelligenter anlaufen. Außerdem müssen wir uns im Umschaltspiel verbessern und bei langen Bällen“, sagt Besirevic.

„Die Spieler sind jung, lernfähig und hauen sich rein.“

Genau diese Möglichkeit, eine Mannschaft zu trainieren, die noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung ist, reizt den neuen Coach, der zuvor jahrelang im Jugendbereich tätig war und als aktiver Spieler weiterhin bei Kreisliga-Aufsteiger FC Bosna Hercegovina München aktiv ist. „Die Spieler sind jung, lernfähig und hauen sich rein“, betont Besirevic. Er ist zufrieden mit der bisher gezeigten Einsatzbereitschaft – auch von den Aushilfen aus der ersten Mannschaft – und zuversichtlich, dass das Team im Laufe der Saison deutliche Fortschritte machen wird. Schließlich seien die meisten Spieler fast zehn Jahre jünger als ihr Trainer und müssten sich erst noch an den Herrenbereich gewöhnen.

Mit vielen A-Jugend-Spielern und zwei Routiniers

Nachdem die beiden ehemaligen Kapitäne, Ferdinand Vetterl und Benedikt Danquah, inzwischen nur noch für die AH spielen und zahlreiche Spieler aus der eigenen A-Jugend nachgerückt sind, ist das Team sogar noch jünger als in der vergangenen Saison. Nicht zu Unrecht firmiert es als U23. Ganz ohne Erfahrung geht es aber nicht: Mit dem zuletzt in der Innenverteidigung eingesetzten Pavlo Stohniienko (29) kam immerhin ein routinierter Spieler von den Neurieder Regionalliga-Futsalern hinzu, der gemeinsam mit dem defensiven Sechser Devrim Tacyildiz (28) den Altersschnitt in der Mannschaft zumindest etwas anhebt.

Standortbestimmung im ersten Spiel

Als Saisonziel gibt Besirevic das „obere Drittel“ aus. Er glaubt nicht, dass seine Elf etwas mit dem Abstieg zu tun haben sollte, wenn sie ihr Potenzial ausschöpft. Als Favoriten auf den Aufstieg sieht er das erfahrene und taktisch clevere Team des FC Croatia München sowie Aufsteiger Münchner Kickers. Das erste Spiel wird also gleich zu einer echten Standortbestimmung. (Tobias Empl)

Vorbereitung und Saisonstart

Testspiele: FC Croatia München – TSV Neuried II 4:1, FC Teutonia München II – TSV Neuried II 1:5, FC Bosna Hercegovina München II – TSV Neuried II 0:5, TSV Ottobrunn II – TSV Neuried II 1:2, TSV Feldafing – TSV Neuried II 0:3, SC Oberweikertshofen II – TSV Neuried II (Sonntag, 27. August, 17 Uhr)

Erstes Punktspiel: Münchner Kickers – TSV Neuried II (Sonntag, 3. September, 17 Uhr)