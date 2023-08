Steven Toys Tochter warnt: „Papa, wenn du selbst spielst, tut dir wieder alles weh“

Von: Nico Bauer

Gegen Augsburg wechselte sich Kirchheims Trainer Steven Toy zuletzt nach 77 Minuten selbst ein. © B. Schmöller

Gelingt dem Kirchheimer SC endlich der ersehnte erste Saisonsieg? Die nächste Chance auf einen Dreier gibt es am Samstag beim TSV Nördlingen.

Kirchheim – Den ersten Punkt hat man geholt, aber den letzten Platz in der Fußball-Bayernliga Süd werden die Aufsteiger des Kirchheimer SC so schnell nicht los. Mit dem Gastspiel beim TSV Nördlingen (Samstag, 17 Uhr) geht es nun wieder zu einer Mannschaft, die eher in der unteren Tabellenhälfte erwartet wird. Für den Anschluss an die Relegationsplätze braucht es nun diesen historischen ersten Bayernliga-Sieg der Vereinsgeschichte.

Toy wechselt sich gegen Ausgburg selbst ein

Trainer Steven Toy sah in den bisherigen Spielen immer wieder Phasen, in denen seine Mannschaft auf Augenhöhe mitspielt – aber das gelingt eben nicht die kompletten 90 Minuten. Zu einer Mannschaft wie dem SV Erlbach, die bei einer 1:0-Führung auch einmal 60 Minuten keinen Torschuss für den Gegner zulassen, fehlt noch viel. Das war dann auch der Grund, dass sich Toy und Co-Trainer Jacobi gegen die Augsburger Türken selbst einwechselten, um die 2:0-Führung ins Ziel zu bringen.

Die Wechsel kamen erst nach der Schwächephase, die letztlich auch den Premierensieg kostete. Und der erste Bayernliga-Punkt der KSC-Geschichte war ein Trost mit schalem Beigeschmack.

Hert und Schmöller sind zurück

Der Trainer sagt aber auch, dass dieses Mitwirken der Trainer weiterhin nicht als der Regelfall gedacht ist. In Nördlingen wird das Duo sicher nicht auf dem Platz vereint sein, weil Jacobi dieses Spiel nicht dabei ist. Und Toy hat die Warnung der Tochter im Kopf: „Papa, wenn du selbst spielst, dann tut dir wieder alles weh.“ Die Mannschaft könnte dem Coach also Schmerzen ersparen, wenn man bei der Eingewöhnung in der Liga den nächsten Schritt macht.

Personell haben die Kirchheimer in Nördlingen neue Alternativen dabei. Andrü Hert steht wieder bereit und auch Stürmer Peter Schmöller stößt zum Kader dazu. Für Hert könnte Nördlingen das erste Bayernliga-Spiel der Karriere werden, und bei Schmöller steht noch der erste Treffer in der Bayernliga aus. Er traf in den vergangenen drei Spielzeiten immerhin 26 Mal für den KSC.

Nördlingen mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen

Diesen beiden Spielern stehen auch fehlende Kicker gegenüber mit Korbinian Vollmann und Benjamin Murga. Beide stehen in der persönlichen Statistik aktuell bei drei Spielen mit einem Tor. Trainer Toy macht deutlich, dass mit dem Duo einiges an Qualität aus dem Kader wegbricht für den Ausflug ins Schwabenland.

Gegner Nördlingen ist aufgrund der bisherigen Ergebnisse nahezu nicht einschätzbar. Das 4:1 bei Dachau 65 war ein Ausrufezeichen und mit dem 3:0 gegen Meisterschaftsfavorit Landsberg brachte man vor zwei Wochen die ganze Liga zum Staunen. Die jüngsten Spiele bei Türkspor Augsburg (1:1) und gegen Kottern (1:3) waren nicht mehr so furchterregend. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner, Ecker, Maiberger, Milla Nova, Prgomet, Zielke, Nacar, Pfeiffer, Wilms, Cazorla, Mauerer.