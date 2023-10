Paukenschlag und Hilfsbereitschaft: Im Kreisliga-Topspiel „war nicht viel los“

Von: Wolfgang Herfort

Hinein in den Knick: Ein gefühlvoller Freistoß von Pframmerns Manu Lutz bezwang SCBV-Torwart Fabio di Palma. sro © SRO EBERSBERG

Kein Sieger im Topspiel der Kreisliga München: Der TSV Oberpframmern und der SC Baldham-Vaterstetten trennen sich mit einem 1:1-Remis.

Oberpframmern – Sollte noch ein Beweis für die Qualität des TSV Oberpframmern in dieser Kreisliga-Saison gefehlt haben, so haben Spielertrainer Manu Lutz und Co. im Heimspiel gegen den Favoriten SCBV geliefert. Sie luchsten den Gästen beim 2:2 (1:1) einen Zähler ab und zählen weiter zu den Spitzenteams. Zumindest nach Punkten. Denn berauschend war nicht gerade, was TSV und SCBV gestern zu bieten hatten.

Traumstart für den TSV Oberpframmern

Mit einem Paukenschlag eröffnete Pframmern die Partie. Manu Lutz, der trotz Oberschenkelbeschwerden mitmischte, überraschte die Elf von Gediminas Sugzda mit einem gefühlvollen Freistoß zum frühen 1:0 (2.).

Dem Prädikat Spitzenspiel wurden in der Folgezeit beide Seiten nicht gerecht. Zumeist wurde der Ball vom linken Teil des Mittelfeldes in den rechten und wieder zurück befördert. Echte Chancen gab es kaum. Der SCBV durfte sich bei den Gastgebern bedanken, dass er zum Ausgleich kam. Schlechte Verteidigung machte für den Baldhamer Simon Lämmermeier den Weg zum 1:1 frei (17.).

Die 120 Zuschauer mussten nicht gerade mit Baldrian versorgt werden, um den Blutdruck in erträgliches Maß zu senken. „Da war nicht viel los“, monierte Christian Langhans, Trainer der Pframmerner Zweiten in der Pause.

Baldham-Vaterstetten dreht die Partie, doch der TSV kommt zurück

Die Gäste erwiesen sich zwar als spielstärkere Mannschaft, doch auch ihr zweiter Treffer bedurfte der aktiven Pframmerner Mithilfe. Anton Tristl beförderte den Ball ins eigene Tor (53.).

Wer jetzt darauf spekulierte, dass die Platzherren angesichts ihres Minikaders auf Schadensminimierung gehen würden, wurde enttäuscht. Obwohl auf der Reservebank mit Luis Oberneder (noch in der A-Jugend spielberechtigt) sowie Thomas Häsili nur zwei aus der Zweiten saßen, drängte der TSVO auf den Ausgleich. Wieder war es Coach Manu Lutz, der mit einem Freistoß das 2:2 einleitete. SCBV-Keeper Fabio Di Palma ließ den Ball nach vorne abprallen, wo Pframmerns Goalgetter Stefan Lechner goldrichtig stand und zum 2:2 einnetzte (67.). So blieb das Topspiel ohne Sieger. (Wolfgang Herfort)

Oberpframmern: L. Huber, M. Niedermaier, Probst, T. Lutz, Tristl, Flo. Lechner, E. Lutz, Esterl, St. Lechner, Fe. Kronester, Pommer - Oberneder, Häsili.

SCBV: Di Palma, Mavrofillidis, Omic, Lämmermeier, Kalenga-Mutombo, Baumann, Susnjar, Glatz, Krumpholz, Kaya, Stepanek - Arewa, Reiter, Duraj, M. Rook, Peter, Leanza, N. Rook.