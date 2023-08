„Möglichst gleich nachlegen“ - Langengeisling peilt zweiten Saisonsieg an

Der zweite Dreier wäre für den FC Langengeisling enorm wichtig, um die Abstiegsregion zu verlassen. © Michael Buchholz

Ist der Knoten bei Langengeisling endlich geplatzt? Nach drei Niederlagen zum Auftakt peilt der FC in Teisendorf den zweiten Sieg in Folge an.

Langengeisling – Ungewöhnliche Anstoßzeit für den FC Langengeisling: Die Mannschaft von Trainer Maxi Hintermaier gastiert am Sonntag um 16 Uhr beim Aufsteiger TSV Teisendorf und möchte den zweiten Sieg. „Ich hoffe, dass uns das 2:1 gegen Freilassing das nötige Selbstvertrauen gibt. Die Leichtigkeit aus der Vorbereitung haben wir auch gegen Freilassing noch vermissen lassen. Da sind wir noch ein Stück weit weg“, so Hintermaier, der anfügt: „Natürlich war der Sieg enorm wichtig, auch wenn man klar sagen muss, dass wir auch das nötige Spielglück hatten und Chris Bernhardt den Elfmeter gehalten hat.“

Torhüter Bernhardt fraglich

Ob Bernhardt, der am Wochenende seinen Junggesellenabschied feiert, wieder das Tor hüten wird, ist noch nicht klar. „Wir haben die ganze Woche ohne Torhüter trainiert, das ist natürlich nicht ideal. Das kenne ich hier auch sonst gar nicht“, sagt Hintermaier, der aber wohl auf Michael Hierl zurückgreifen kann, der nach Zahn-Operation und Urlaub wieder zurück sein sollte. Fehlen werden Severin Stenzel, der in Kassel studiert, sowie Maximilian Wägner (Urlaub) und Amel Culjak, der in der Zweiten spielt. Dafür sind Lucas Seeholzer und Michael Faltlhauser wieder an Bord.

„Teisendorf ist für uns ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben uns zwar ein wenig mit den Freilassingern über den TSV unterhalten. Daher wissen wir, dass die Mannschaft körperlich recht robust ist, ansonsten sagen mir aber die Namen wenig“, gibt Hintermaier zu, der aber fordert: „Wir haben uns vorgenommen, dass wir gegen die Aufsteiger mehr Punkte holen wollen als vergangene Saison.“

„Es muss unser Anspruch sein, dass wir gegen ehemalige Kreisligisten Punkte holen.“

Für Teisendorf ist die Bezirksliga kein komplettes Neuland, der TSV war schon in der Corona-Doppelsaison dabei. Die Mannschaft von Trainer Franz Schwangler ist mit einem überraschenden 2:1 in Freilassing gestartet. Es folgte ein 2:2 in Raubling und ein 0:1 in Peterskirchen.

„Wir spielen jetzt das dritte Jahr Bezirksliga. Da muss es einfach unser Anspruch sein, dass wir gegen ehemalige Kreisligisten Punkte holen“, betont Hintermaier. Tipp: 1:1 (Michael Buchholz)

FCL-Kader: Hierl; Hintermaier, Buchberger, Simak, Seeholzer, Faltlhauser; Bucher, Maier, Riederle, Aigner, Dornauer, J. Wilson, Hinterwimmer, Mehringer, K. Stenzel; Rupprecht, Birnbeck, Wiesheu