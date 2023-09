Langenbach weiter siegreich - TSV verliert gegen BCA-Reserve - SVO holt 0:2 gegen Attenkirchen auf

Von: Bernd Heinzinger

Zu früh gefreut: Palzings Johannes Vogl (l.) beim Jubel nach seinem Tor zum 2:0. Zum Sieg reichte es trotzdem nicht. leh © Lehmann

Während der SV Langenbach in Tegernbach den vierten Sieg im vierten Spiel holt, gewinnt Oberhummel in Moosburg und Zolling in Rudelzhausen.

Landkreis – Die Langenbacher Fußballer bleiben in der A-Klasse 6 in der Erfolgsspur und siegten zum vierten Mal nacheinander. Titelmitfavorit TSV Moosburg dagegen unterlag zu Hause gegen den BC Attaching II. Die Gäste bleiben damit überraschend in der Tabelle vorne mit dabei.

Palzing verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Wang

SG FC Wang – SVA Palzing II 2:2 (0:0). Seine Männer hätten den möglichen Sieg selbst vergeigt, so das Fazit von SVA-Coach Manfred Bullok. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte habe sich seine Truppe im zweiten Abschnitt deutlich gesteigert. In Überzahl nach einer Roten Karte für Wang gelangen die Treffer zur 2:0-Führung: „Danach aber fingen wir an zu raufen und handelten uns zwei unnötige Zehn-Minuten-Strafen ein“, schimpfte Bullok. Jetzt selbst in Unterzahl kassierten die Gäste den Ausgleich.

Tore: 0:1 Leon Marvin Steinkühler (50.), 0:2 Johannes Vogl (55.), 1:2 Frederik Daniel (67.), 2:2 Thomas Graßl (69.).

Der SC Oberhummel dreht Spiel in Moosburg

FC Moosburg II – SC Oberhummel 1:2 (1:0). Im ersten Abschnitt sah FCM-Trainer Dominik Dorsch vor allem Geplänkel im Mittelfeld: „Es gab kaum Chancen, beide Teams egalisierten sich gegenseitig.“ Durch einen Fehler des gegnerischen Torhüters kam Moosburg II trotzdem zur Führung und spielte im zweiten Abschnitt zunächst stark auf. „Wir hatten zwei, drei sehr gute Chancen, diese haben wir leider nicht verwandelt“, bedauerte Dorsch. Die Gäste zeigten sich anschließend bei Standards gefährlich, erzielten ihre Treffer nach einer Ecke und einem Freistoß. In Rückstand machte die FCM-Reserve komplett auf, verpasste aber den Ausgleich. „Heute siegte das glücklichere Team, das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können“, so der FCM-Trainer.

Tore: 1:0 Niklas Rinck (32.), 1:1 Anton Hirschfeld (63.), 1:2 Thomas Hekele (85.).

„Es fühlt sich für mich wie ein Sieg an.“

SV Oberhaindlfing – SpVgg Attenkirchen 2:2 (0:0). In der ersten Hälfte attestierte SVO-Coach Stephan Lehner den Gästen ein Chancenplus: „Wir verteidigten mit Glück das 0:0.“ Anschließend sorgten zwei Abwehrschnitzer der Oberhaindlfinger für den Rückstand: „Komischerweise steigerten sich die Männer dann nach dem zweiten Gegentreffer und bestimmten in der Folge das Geschehen“, wunderte sich Lechner über das Aufbegehren seiner Truppe. Die SVO-Kicker erspielten sich viele Möglichkeiten und schafften den Ausgleich. Der Trainer lobte: „Nach einem 0:2 gegen einen Aufstiegsfavoriten so zurückzukommen, ist schon toll. Es fühlt sich für mich wie ein Sieg an.“

Tore: 0:1 Matthias Kiermeier (46.), 0:2 Marcus Klaas (54.), 1:2 Stefan Betzenbichler (68.), 2:2 Gianluca Straube (84.).

BC Attaching II gewinnt in Moosburg

TSV Moosburg – BC Attaching II 1:4 (0:0). In der ersten Hälfte hätte seine Truppe mindestens drei Tore machen müssen, schimpfte TSV-Trainer Andreas Lienhard: „Leider konnten wir die Hochkaräter einfach nicht verwandeln.“ Zwei Abwehrfehler sorgten dann im zweiten Abschnitt für den Rückstand, nach dem 1:2-Anschlusstreffer versuchte Moosburg noch einmal alles. Die Gastgeber verteidigten mit einer Dreierkette, wurden aber von Attaching letztlich ausgekontert. „So ist Fußball einfach, wir müssen die Partie schnell abhaken“, sagte der Moosburger Coach.

Tore: 0:1/1:4 Muhamed Hajric (48./88.), 0:2 Gulio Vicari (51.), 1:2 Alan Jaworski (78.), 1:3 Luca Mauro (83.).

Langenbach weiter ohne Punktverlust in der A-Klasse

SC Tegernbach – SV Langenbach 2:4 (1:2). Durchaus enttäuscht zeigte sich Tegernbachs Trainer Michael Fuchs: „Es wäre mehr drin gewesen.“ In den ersten Minuten dominierte seine Truppe. „Wir sind dann hochverdient in Führung gegangen, kassierten allerdings leider unglücklich den Ausgleich.“ Die beiden Gegentore kurz vor und nach der Halbzeit seien der „Genickbruch“ gewesen, zumal Tegernbach auch noch einen Elfmeter versemmelte. „Uns fehlte heute einfach das Spielglück, mit der kämpferischen Vorstellung bin ich aber zufrieden“, lautete das Fazit von Michael Fuchs.

Tore: 1:0 Martin Boche (3.), 1:1/1:3 Tim Karschewski (18./47.), 1:2/1:4 Hannes Kain (44./67.), 2:4 Benedikt Forstner (82.).

„Wir hätten es uns deutlich einfacher machen können.“

TSV Rudelzhausen – SpVgg Zolling II 2:3 (1:1). „Wir hätten es uns deutlich einfacher machen können“, so das Fazit von SpVgg-Trainer Sebastian Ranner. Grund: Seine Männer vergaben im ersten Abschnitt zu viele Chancen: „Wir hätten gefühlt vier Tore machen müssen.“ So wurde es am Ende gegen in Unterzahl spielende Gastgeber noch einmal hektisch. „Trotzdem ist der Sieg absolut verdient.“

Tore: 0:1 Barna Birtalan (16.), 1:1 Michael Sachsenhauser (35.), 1:2/1:3 Dominik Deischl (52./60.), 2:3 Kamil Baron (88.). (Bernd Heinzinger)