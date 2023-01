Ein vorbildlicher Gastgeber

Von: Patrik Stäbler

Dritter Platz: Das Team von FC Türk Sport Garching ll mit (v.l.): Trainer Valentin Adam und Torwart Marin Martic, Cristinel Tudoran, Alin Curea, Fabian Altstädtler, Adrian Nagy, Ionut Bora, Valeriu Popovici, Georgica Chiata, Lucian Robota. © Michalek

Türk Garching bei eigenem Hallenturnier auf Rang drei.

Garching – Als guter Gastgeber, das sagt Vereinspräsident Hasan Celik und lacht, sollte man das eigene Turnier nicht gewinnen. Und an diesen Leitsatz hat sich sein FC Türk Sport Garching auch gehalten. So landeten die Hausherren beim „Nürnberger Versicherung – HSH Cup“ in der Sporthalle an der Schleißheimer Straße am Ende auf dem dritten Platz. Den Sieg holte sich die Reserve des Bezirksligisten SK Srbija München, die sich nach einem 2:1-Halbfinalerfolg über den Gastgeber im Endspiel mit 4:1 gegen den SV Puch durchsetzte. Derweil behielt der FC Türk Sport Garching im kleinen Finale mit 5:2 die Oberhand gegen den SV Akgüney Spor München II.

„Wir sind mit dem dritten Platz zufrieden“, resümiert Hasan Celik. Schließlich sei man bei diesem ersten von zwei eigenen Hallenturnieren mit der Zweiten Mannschaft angetreten. Sie wird von Valentin Adam trainiert und liegt als Tabellenzweiter in der B-Klasse 2 aktuell auf Aufstiegskurs. Gleiches gilt für die Erste Mannschaft des FC Türk Sport, die in der Kreisklasse 2 mit sechs Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz als Spitzenreiter überwintert. Die Mannschaft von Trainer Gzim Shala wird an diesem Sonntag beim zweiten Hallenturnier, das der Klub anlässlich seines 40-jährigen Vereinsbestehens organisiert, ins Geschehen eingreifen.

Bei diesem „Auto Center Neufahrn Cup“ erwarte die Zuschauer in der Halle an der Schleißheimer Straße ab 10 Uhr ein hochkarätiges Teilnehmerfeld, verspricht Hasan Celik. So seien deutsche, türkische, rumänische, serbische und kosovarische Vereine aus ganz Bayern gemeldet. Nachdem schon beim ersten Turnier mehr als 300 Leute in die Halle gekommen seien, rechne er am Sonntag mit deutlich mehr Andrang, sagt der Klubpräsident. Als Ehrengäste hätten sich unter anderem der türkische Generalkonsul und Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann angekündigt. ps