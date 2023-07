„In der Offensive waren wir zu schwach“ - Türkgücü will aus Fehlern der vergangenen Saison lernen

Ünal Tosun und Türkgücü München überzeugen in der bisherigen Saisonvorbereitung. © Maul

Türkgücü München möchte sich nach dem 14. Platz in der Vorsaison weiter in der Regionalliga Bayern stabilisieren. Die Vorbereitung macht Hoffnung.

München - Zweimal zurückgekommen und trotzdem verloren: Mit 2:3 unterlag Türkgücü München am vergangenen Sonntag dem Karlsruher SC. Für Trainer Alper Kayabunar war es dennoch die Krönung einer bisher erfolgreichen Saisonvorbereitung: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir wollten mutig spielen, das zeigen die beiden Tore. Aber natürlich ärgere ich mich über jede Niederlage, gerade wenn sie spät ist.“ Der entscheidende Treffer für den KSC fiel erst in der 89. Minute.

Für die Münchner war es im fünften Test die erste Niederlage. Mit einem 2:2 starteten sie gegen Bayernligist FC Ismaning in die Vorbereitung. Danach besiegten sie Bayernligist TSV 1865 Dachau mit 3:0, Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld mit 8:0 und A-Klassist SpVgg Langenpreising mit 14:0. Offensiv läuft es derzeit. Genau dort wollten die Verantwortlichen nach der abgelaufenen Spielzeit ansetzen: „Unsere Defensive war letzte Saison in Ordnung. Aber in der Offensive waren wir zu schwach.“

Emre Tunc und Moritz Müller verstärken Türkgücü-Angriff

Dort rüstete Türkgücü unter anderem durch die Verpflichtungen von Emre Tunc (SV Heimstetten) und Moritz Müller (FC Garmisch-Partenkirchen) auf. Tunc bereitete gegen den KSC das 1:1 mustergültig vor und erzielte das 2:2 selbst. Bereits am Vortag hatte der 24-Jährige gegen Dachau getroffen.

Moritz Müller wechselt nach fünf Jahren in Garmisch-Partenkirchen in die Landeshauptstadt. Mit 29 Toren und 9 Assists in 25 Spielen schoss er den FC GAP in der abgelaufenen Bezirksligasaison zur Meisterschaft. „Moritz ist sehr torgefährlich und bringt viel Power mit, genau das brauchen wir. Bei ihm geht es nur noch darum, sich an das Tempo in der Regionalliga zu gewöhnen“, sagt Kayabunar.

Verstärkung für die Defensive kommt vom FC Ingolstadt. Über die Verpflichtung des 21-jährigen Mittelfeldspielers Ishak Karaogul, der sich auch in der Innenverteidigung wohl fühlt, zeigt sich Sportvorstand Serdar Yilmaz sehr zufrieden: „Wir haben mit Ishak einen weiteren sehr talentierten und begehrten türkischstämmigen Spieler verpflichtet, den wir sehr lange beobachtet haben. Er identifiziert sich voll und ganz mit dem Verein.“

David Kébé schließt sich Werder Bremen II an

Ein schmerzhafter Verlust ist dagegen der Abgang von David Kébé zur U23 von Werder Bremen. Kayabunar hatte das Abwehrtalent, das alle Positionen in der Viererkette bekleiden kann, vor der abgelaufenen Saison selbst aus der U19 ins Regionalliga-Team hochgezogen und ist stolz auf dessen Entwicklung.

In Bremen traut er dem 20-Jährigen unter Profibedingungen den nächsten Schritt zu: „David muss nur noch ein bisschen mutiger werden und öfter den Mund aufmachen. Gerade auf seiner Position ist das wichtig. Aktuell ist er auf dem Platz noch sehr ruhig.“ Hierbei handelt es sich aber um Fähigkeiten, die erlernbar sind und sich mit zunehmender Erfahrung entwickeln.

Weitere Transfers für die Stabilsierung in der Regionalliga Bayern

Abgeschlossen ist die Kaderplanung der Münchner nicht. Weil Torwart Johann Hipper länger ausfällt, ist die Mannschaf von der Heinrich-Wieland-Straße auf der Suche nach Ersatz. Zusätzlich sollen noch zwei bis drei Feldspieler verpflichtet werden, die die Mannschaft punktuell weiter verstärken.

In der kommenden Spielzeit will sich Kayabunar in der Regionalliga stabilisieren: „Wir möchten eine ähnliche Saison wie letztes Jahr spielen, die bis zum 31. Spieltag eigentlich sehr gut war.“ Mitte April war Türkgücü Sechster, konnte von da an aber kein Spiel mehr gewinnen und rutsche noch bis auf Rang 14 ab. Lediglich das bessere Torverhältnisses bewahrte die Münchner am Ende vor der Relegation. „Wir haben aus der letzten Saison gelernt und wollen dieses Mal den Klassenerhalt früher sichern“, kündigt Kayabunar an. (Simon Jacob)