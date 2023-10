„Cleveres“ Türkgücü greift die Spitze an – und fordert nun Vilzing

Von: Robert M. Frank

Völlig losgelöst: Stefan Maderer (Mitte) traf für Türkgücü München gleich doppelt. © IMAGO/Michael Sigl

Der Tabellendritte Türkgücü München bleibt die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Bayern – diesen Status untermauerte man nun mit einem klaren Auswärtssieg.

München – Die Erfolgsserie von Türkgücü – in den vergangenen zehn Spielen verloren die Münchner nur eines – setzte sich auch im Passauer Ortsteil fort. Dabei erwischte die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar allerdings zunächst einen Fehlstart, nach einer vertanen Chance von Emre Tunc (3.) fingen sich die Gäste bei einem Konter der Heimelf das frühe 0:1 durch Fabian Schnabel (4.). Bei dieser einen Unachtsamkeit blieb es, im Anschluss fackelte Türkücü-Offensivtank Maxi Berwein bei einem Zuspiel von Kevin Hingerl nicht lange und traf per Direktabnahme zum 1:1 (13.).

SV Schalding-Heining - Türkgücü München 1:4 (1:2)

In Folge blieben die Münchner spielbestimmend. Nachdem Kapitän Ünal Tosun freistehend über das Tor der Niederbayern geschossen hatte (15.), vergab Benedict Laverty vor dem SV-Torwart Max Böhnke dann die nächste gute Gelegenheit auf eine Führung (30.). Diese gelang dann erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Nachdem Berwein im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht worden war, erzielte Kevin Hingerl vom Punkt das überfällige 2:1 (45.+2). In der zweiten Hälfte folgte weiterhin Einbahnstraßenfußball auf das Tor der Gastgeber.

Türkgücü München um Fadhel Morou schwebt aktuell über den Dingen. © IMAGO/Michael Sigl

Nach vertanen Chancen von Fadhel Morou (50.) und Laverty (52.) markierte der erst kurz zuvor eingewechselte Stefan Maderer nach einer mustergültigen Berwein-Flanke vom linken Flügel per Kopfball das 3:1 (61.). Maderer war es dann auch, der mit einem Abstauber die Vorentscheidung zum 4:1 erzielte (69.). Hätten die Münchner in der nun einseitigen Partie bei zwei Aluminiumtreffern (85., 90.) nicht noch Pech gehabt, wäre der souveräne Türkgücü-Auswärtssieg noch höher ausgefallen. „Die Mannschaft hat nach dem 0:1 gut reagiert, das Spiel gedreht und in der zweiten Halbzeit clever zu Ende gespielt“, lobte Kayabunar.

In der englischen Woche wartet auf den Tabellendritten am Dienstag (19 Uhr) im Sportpark Heimstetten das Spitzenspiel gegen die DJK Vilzing. Bei einem Sieg gegen den Tabellenzweiten könnte Türkgücü den Abstand zu den beiden punktgleichen Topteams aus Vilzing und Würzburg verkürzen. (Robert M. Frank)