Türkgücü München gegen FC Augsburg II LIVE: Zählt Türkgücü diese Saison zu den Favoriten?

Von: Michael Zbytek

Spielt Türkgücü München ab sofort wieder oben mit? © Sportfoto Zink / A.Schlirf

Zum Saisonauftakt empfängt Türkgücü München den FC Augsburg II. Um den Klassenerhalt wird der Verein diese Saison nicht spielen wollen, deshalb soll direkt ein Sieg her. Wir berichten im Live-Ticker.

1. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München - FC Augsburg II

Türkgücü München möchte in dieser Saison wieder weiter oben stehen. Mit der Reserve der Schwabenstädter wartet ein Gegner, der zuletzt gegen den Ligakonkurrenten Wacker Burghausen verloren hat.

Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Für Türkgücü München soll die neue Regionalligaspielzeit diesmal anders verlaufen. Der Verein beendete die Saison 22/23 auf dem 14. Tabellenrang und sicherte sich erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt. Mit einer neu formierten Mannschaft peilt Trainer Alper Kayabunar einen Platz im oberen Tabellenbereich an. Dem Münchener Klub ist in jedem Fall ein Spitzenplatz zuzutrauen.

Die Augsburger möchten ebenfalls nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und die Entwicklung der Talente für die Profimannschaft vorantreiben. Der FC machte beim letzten Testspiel aber einen weniger guten Eindruck: Die Partie ging mit 1:3 gegen den direkten Ligakonkurrenten Wacker Burghausen verloren.

Letzten Duelle sprechen für Augsburg – wer sichert sich die ersten Punkte der Saison 23/24?

Im Hinblich auf die Spiele aus der letzten Saison ziehen die Landeshauptstädter den Kürzeren. So haben die Münchener beide Partien gegen den FC Augsburg II verloren. Das Hinspiel entschieden die Schwaben mit 2:0 für sich, beim Rückspiel am letzten Spieltag musste sich Türkgücü mit einem knappen 2:3 geschlagen geben.

Kann die Reserve der Augsburger die Siegesserie gegen den Münchener Klub fortsetzen? Setzt Türkgücü ein erstes Ausrufezeichen und spielt ab sofort wieder oben mit? Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.