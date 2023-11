„In München fehlt ein regionalligataugliches Stadion“: Türkgücü weicht im Pokal nach Rosenheim aus

Von: Sarah Georgi

Alper Kayabunar (l.) und Kapitän Ünal Tosun (r.). Türkgücü muss im Pokal-Viertelfinale nach Rosenheim ausweichen. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink; IMAGO/regiopictures

Am 18. November 2023 findet zwischen Türkgücü München und dem FC Ingolstadt das Viertelfinale des Toto-Pokals im Jahnstadion in Rosenheim statt.

München/Rosenheim – Anfang der Woche machte die Meldung die Runde, dass das Viertelfinale zwischen Türkgücü München und dem FC Ingolstadt nicht wie geplant im Grünwalder Stadion stattfindet. Der Ausweichort für die Partie, die am Samstag, dem 18. November 2023, um 14 Uhr angepfiffen wird, ist das Jahnstadion in Rosenheim. Eigentlich die Heimatstätte des TSV 1860 Rosenheim.

Nur zwölf Spiele im Grünwalder Stadion erlaubt: Türkgücü empfängt Ingolstadt in Rosenheim

Dass Türkgücü München nicht wie gewohnt im Grünwalder Stadion auflaufen kann, liegt an einer Regel der Stadt. Pro Saison sollen im Grünwalder Stadion nur 50 Spiele ausgetragen werden. Hierbei geht es um Anwohner- und Lärmschutz. Das Stadion ist mit dem TSV 1860 München (3. Liga), der Reserve des FC Bayern München und Türkgücü München (beide Regionalliga Bayern) gut belegt. „Wir dürfen maximal zwölf Spiele im Grünwalder Stadion spielen“, erklärt Vorstand Taskin Akkay. Die anderen Heimspiele des Regionalligisten finden im Sportpark Heimstetten statt.

„In München fehlt ein regionalligataugliches Stadion, das auch von ambitionierten Vereinen in der Stadt genutzt werden kann.“

Das Stadion des SV Heimstetten ist am Samstag bereits durch ein Heimspiel der Hoaschdenger belegt. Die Stadien in Garching, Unterhaching, der FC Bayern Campus & Augsburg standen dem Verein ebenfalls nicht zur Verfügung. Sogar in Fürstenfeldbruck hatte der Verein angefragt. Ein Heimrecht-Tausch mit Ingolstadt stand zwischenzeitlich zur Debatte, doch die Verantwortlichen aus Ingolstadt sagten Türkgücü diesbezüglich ab. So entschieden sich die Verantwortlichen von Türkgücü München, das Toto-Pokal-Spiel ins Jahnstadion nach Rosenheim zu verlegen.

„In München fehlt ein regionalligataugliches Stadion, das auch von anderen ambitionierten Vereinen in der Stadt, die in der Bayernliga oder höherklassig im Damenfußball spielen, genutzt werden kann“, sagt Akkay.

Türkgücü versucht allen Widrigkeiten zu trotzen

Das Jahnstadion in Rosenheim wurde 1969 eröffnet und bietet Platz für 6000 Zuschauer. Seine besten Zeiten hat das Stadion aber hinter sich. Die Verlegung kommt Türkgücü München nicht gelegen, denn für sie wird aus dem Heimspiel ein Gastspiel in Rosenheim. „Es ist so, wie es ist. Wir müssen es akzeptieren“, sagt Akkay. Ein Vorteil sei, „dass wir sieben Heimspieltage sowieso als Gastverein unterwegs sind.“

Für Türkgücü ist die Austragung der Partie im Jahnstadion ärgerlich, aber sie versuchen daraus das Beste zu machen. Trainer Alper Kayabunar zeigt den Weg an. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Zudem hofft Akkay auf die türkische Community aus Rosenheim, der Umgebung und Kolbermoor. Der Verein rechnet indessen mit bis zu 1000 Fans. Neben der Möglichkeit sich auch mal der türkischen Community aus Rosenheim ortsnah zu präsentieren, hat das Gastspiel in Rosenheim auch finanzielle Vorteile für den Verein. Genaue Zahlen wollte Akkay nicht nennen. Aber: Das Jahnstadion ist für den Verein deutlich günstiger als das große Grünwalder Stadion.

Akkay: „Ingolstadt ist klarer Favorit, aber im Pokal ist alles möglich!“

Die Rollen sind am Samstag im Jahnstadion klar verteilt. Ingolstadt spielt in der 3. Liga und ist auf dem Papier der Favorit. Doch Türkgücü glaubt an die eigene Chance, auch wegen der Traumserie in der Regionalliga Bayern. „Ingolstadt ist klarer Favorit, aber im Pokal ist alles möglich“, sagt Akkay. „Wir sehen uns als Underdog, allerdings sind wir der Dritte der Regionalliga und haben dort bis jetzt gute Leistungen abgeliefert. Wir sind seit acht Spielen in Serie ungeschlagen. Wir werden jegliche Chance suchen und nutzen.“ (Sarah Georgi)