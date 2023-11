Türkgücü geht „selbstbewusst“ ins Topduell – Ausfall eines Leistungsträgers droht

Alper Kayabunar und Türkgücü München wollen gegen den TSV Aubstadt den nächsten Sieg einfahren. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ

Im Topduell gegen den Vierten Aubstadt will Türkgücü München den nächsten Sieg einfahren. Verzichten müssen die Münchner eventuell auf ihren Kapitän.

München – Die formstärkste Mannschaft in der Regionalliga Bayern? Nicht der noch ungeschlagene Spitzenreiter Würzburger Kickers oder das Überraschungsteam DJK Vilzing, sondern Türkgücü München! Seit Wochen befindet sich das Team von der Heinrich-Wieland-Straße in Topform. Der Tabellendritte spielt insgesamt eine beeindruckende Saison und ist nun schon seit acht Partien ungeschlagen.

Den Schwung aus den vergangenen Spielen wollen die Münchner nun auch in das Topduell am Mittwochabend gegen den Vierten TSV Aubstadt mitnehmen. „Wir gehen selbstbewusst ins Spiel“, kündigt Türkgücü-Coach Alper Kayabunar an.

„Freue mich aufs Grünwalder“: Kayabunar und Türkgücü München wollen Heimvorteil nutzen

Nach dem 0:3 im Hinspiel geht Türkgücü aber auch gewarnt in das Spiel im Grünwalder Stadion. „Der TSV Aubstadt hat bewiesen, dass er zu den Topklubs in der Regionalliga gehört“, sagt Kayabunar. Trotzdem werde sein Team alles dafür geben, das Spiel zu gewinnen und auf dem dritten Platz zu überwintern.

Helfen soll dabei der Heimvorteil. Türkgücü, das seine Spiele entweder im Grünwalder Stadion oder in der Sportanlage Heimstetten austrägt, musste in neun Heimpartien nur eine Niederlage hinnehmen. Ende September verloren die Münchner mit 0:1 gegen Tabellenführer Würzburg. Das war gleichzeitig auch die letzte Ligapleite für Türkgücü. „Ich freue mich aufs Grünwalder. In dem Stadion habe ich schon sehr viele Spiele miterlebt und sehr viele Erfolge gefeiert“, schwärmt der Trainer.

Kapitän Tosun plagen muskuläre Probleme – wieder fit für das Toto-Pokal-Duell gegen den FC Ingolstadt?

Kayabunar muss gegen Aubstadt möglicherweise den Ausfall seines Kapitäns kompensieren. Beim 2:1-Erfolg in Illertissen musste Ünal Tosun wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Bis auf die Langzeitverletzten Mario Crnicki und Benedikt Auburger kann Kayabunar ansonsten auf jeden Spieler zurückgreifen.

Nach dem Regionalliga-Topspiel steht am kommenden Wochenende gleich das nächste spannende Duell an. Am Samstagabend geht es im Totopokal-Viertelfinale gegen Drittligist FC Ingolstadt 04. Noch verschwendet Kayabunar aber keinen Gedanken an diese Partie: „Das Ingolstadt-Spiel ist in der Mannschaft kein Thema.“ Priorität hat an der Heinrich-Wieland-Straße der TSV Aubstadt. Denn gerne würde Türkgücü den ersten Platz in der Formtabelle verteidigen. (Dominik Veitenhansl)