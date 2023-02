Von Türgücü in den hohen Norden: Jordi Woudstra verfolgt Traum vom Profifußball

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Jordi Woudstra wechselt auf Leihbasis zu Phönix Lübeck. © IMAGO

Jordi Woudstra wechselt von Türgücü München in den hohen Norden. Den Traum Profifußball hat der 21-Jährige noch nicht aufgegeben.

München/Lübeck – Ganze 640 Kilometer Luftlinie sind es zwischen München und Lübeck – nicht gerade der kürzeste Weg. Jordi Woudstra dürfte die Strecke in den vergangenen Wochen trotzdem das eine oder andere Mal zurückgelegt haben. Der Offensivspieler von Türkgücü München wechselte im Winter zum 1. FC Phönix Lübeck.

Für einen jungen Spieler aus der Regionalliga nicht unbedingt ein typischer Vereinswechsel, der allerdings die Ambitionen des 21-Jährigen zeigt. Denn Woudstra will in den Profifußball. Im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern beantworte er die Frage, ob er noch den Traum vom Profifußball lebe, klar: „Ja, natürlich. Das kann man aber ja schon daran erkennen, dass ich 900 Kilometer von daheim wegziehe, um Fußball zu spielen.“

Jordi Woudstra überzeugt in Grünwald – Wechsel zu Türkgücü

Den gebürtigen Bad Tölzer zieht es deswegen aus dem Süden in den hohen Norden der Bundesrepublik. Für Woudstra ist es der dritte Vereinswechsel in den letzten zweieinhalb Jahren. Mit dem Sprung in den Herrenbereich zog es den Stürmer vom TuS Geretsried zum TSV Grünwald.

Und dort schlug Woudstra in seiner Premierensaison voll ein. In seinem ersten Jahr im Herrenbereich gelangen ihm gleich 14 Treffer in 30 Spielen in der Landesliga. Das rief Türkgücü München auf den Plan. Die Perlacher verpflichteten das Nachwuchstalent im vergangenen Sommer.

Jordi Woudstra: Traumstart zu Türkgücü

Schon damals machte Woudstra klar, dass die Regionalliga nicht das Ende der Fahnenstange sein soll. „Mein Ziel ist natürlich, noch weiter oben zu spielen“, sagte der Youngster nach seinem Wechsel zu Türkgücü. Und auch der Start an der Heinrich-Wieland-Straße war mehr als vielversprechend.

Drei Spiele, drei Tore. So lautete die Bilanz von Woudstras Start. Unter anderem gelang ihm ein Doppelpack gegen die Amateure des FC Bayern München. Ein weiterer Treffer sollte allerdings nicht folgen. Zudem kam der Offensivmann im Laufe der Saison zu immer weniger Spielanteilen. Lediglich gegen den FC Augsburg II am 19. Spieltag stand Woudstra in der Startelf.

Jordi Woudstra: Leihe zum 1. FC Phönix Lübeck bis zum Sommer

Die fehlende Spielpraxis ist auch der Hauptgrund für den Wechsel. „Grundlegend habe ich für mein erstes Regionalliga-Jahr schon Spielzeit bekommen, aber da erhoffe ich mir mehr. Deshalb haben wir versucht, über eine Leihe etwas zu suchen, das besser passen könnte“, erklärt Woudstra.

Über seinen Spielerberater kam letztendlich der Kontakt nach Lübeck zustande. Phönix steht nach 22 Spielen im gesicherten Mittelfeld der Regionalliga Nord. In den restlichen 14 Partien will Woudstra „so viele Spiele wie möglich gewinnen und für mich selber Spielzeit sammeln“. Wie es im Sommer mit dem 21-Jährigen weitergeht, steht noch nicht fest. Sein Vertrag bei Türkgücü München läuft laut transfermarkt.de Ende Juni aus. (kk)