„Man merkt, was wirklich wichtig im Leben ist“: Türkgücü kämpft für erkrankten Kenan (7)

Von: Boris Manz

Alper Kayabunar besuchte Kenan im Krankenhaus. © Türkgücü München

Türkgücü München unterstützt den an Leukämie erkrankten Kenan. Der Verein hat eine DKMS-Kampagne gestartet. Trainer Alper Kayabunar besuchte ihn im Krankenhaus.

München – Kenan ist sieben Jahre alt, kickt beim FC Ismaning und ist leidenschaftlicher Fan von Türkgücü München. Im Juni veränderte sich sein Leben. Bei Kenan wurde Leukämie, eine Form von Blutkrebs, diagnostiziert. Nun ist der Siebenjährige auf eine Knochenmarkspende angewiesen.

Darauf reagierte sein Lieblingsverein und startete eine DKMS-Kampagne. Nach der U19 registrierte sich Ende August die komplette erste Mannschaft bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Kenan bekam ein von allen Spielern unterschriebenes Trikot. Für dessen Übergabe besuchte ihn Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar im Krankenhaus.

Türkgücü München unterstützt DKMS – Alper Kayabunar besucht Kenan im Krankenhaus

„Der Besuch hat mir die Augen geöffnet. Man merkt, was wirklich wichtig im Leben ist“, sagt Kayabunar. Als er von Kenans Schicksal erfuhr, musste er an seine eigenen Kinder denken. In der Klinik wurde die Krankheit aber zur Nebensache: „Ich habe gesehen, wie lebensfroh Kenan ist. Er wollte nur über Fußball reden, obwohl er unter starken Schmerzen litt.“

Besonders freute sich Kenan über eine Videobotschaft seines Lieblingsfußballers, Sercan Sarerer. „Das war eine beeindruckende Situation“, kommentiert Kayabunar, „wie sehr er sich über das Trikot und das Video gefreut hat. Das hat mich sehr bewegt.“

Fußball im Kopf: Kenan schnürt die Fußballschuhe für den FC Ismaning. © Privat

„Er ist ein Kämpfer“: Türkgücü-Trainer Kayabunar glaubt an Kenan

Mit der Kampagne will Türkgücü München den Wunsch der Eltern unterstützen, zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren. Jährlich erkranken 13.700 Menschen in Deutschland an Blutkrebs. Davon finden laut DKMS nur 30 Prozent der Patienten einen passenden Spender. Online kann man sich kostenlos ein entsprechendes Registrierungsset bestellen und dadurch Leben retten. Jede Registrierung oder Spende kann helfen.

Mit seinem Vater war Kenan öfter im Grünwalder Stadion. Kayabunar hofft, dass der Edelfan die Mannschaft bald wieder unterstützen kann: „Er ist ein Kämpfer. Ich glaube an Kenan und wenn er wieder gesund ist, darf er als Einlaufkind dabei sein.“