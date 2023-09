Die Hingerls vereint – Türkgücü München holt mit Marco den nächsten Hochkaräter

Von: Jörg Bullinger

Marco Hingerl (li.) sagte Türkgücü München kurz vor Transferschluss zu. © IMAGO/Eduard Martin

Kurz vor Ende der Wechselfrist hat Türkgücü München noch einmal zugeschlagen. Marco Hingerl spielt zukünftig mit seinen Brüdern Sascha und Kevin.

München – „Aller guten Dinge sind drei“ haben sich Nicola Jelisic und die Verantwortlichen bei Türkgücü wohl gedacht. Nach Sascha und Kevin Hingerl schnürt in Zukunft auch Marco die Fußballschuhe für den Regionalligisten. Der 27-Jährige kehrt von Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm zurück in die Heimat und spielt in Zukunft gemeinsam mit seinen beiden Brüdern in einer Mannschaft.

Bereits am Samstag beim 2:1-Sieg bei der Reserve der SpVgg Greuther Fürth feierte der defensiven Mittelfeldspieler sein Debüt. Trainer Alper Kayabunar schickte ihn für Bruder Sascha aufs Feld. Ab der 68. Minute half Marco Hingerl mit, den fünften Saisonsieg von Türkgücü München über die Zeit zu retten.

Marco Hingerl kommt nach Stationen bei Sonnenhof-Großaspach, Homburg und Ulm zurück nach München

Der sechsfache U19-Nationalspieler war 2018 vom FC Bayern II in die 3. Liga zur SG Sonnenhof-Großaspach gewechselt. Danach führte Hingerls Weg in die Regionalliga Südwest zum FC Homburg. Beim ehemaligen Bundesligisten glänzte er als Stammspieler und verabschiedete sich im vergangenen Sommer noch Ulm.

Bei den Spatzen wurde er in der vergangenen Spielzeit elfmal eingesetzt, feierte den Titel in der Regionalliga Südwest und stieg in die 3. Liga auf. Nach der Rückkehr des SSV in den Profi-Fußball trennten sich die Wege wieder. Der bis Juni 2024 datierte Vertrag wurde Mitte August aufgelöst. „Die Lösung, die wir nun gefunden haben, ist für alle Seiten die Beste“, wird Ulms Geschäftsführer Markus Thiele in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. Danach hatte Marco Hingerl freie Fahrt und seinem Wechsel zurück nach München, um gemeinsam mit seinen Brüdern Sascha und Kevin gemeinsam zu spielen, stand nichts mehr im Wege. (Jörg Bullinger)