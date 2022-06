Nächster Transfercoup: Türkgücü München verpflichtet Maxi Berwein

Von: Tim Hempfling

Maximilian Berwein wechselt vom FC Penzberg zu Türkgücü München. © ANDREAS MAYR

Türkgücü München kann den nächsten Transfer verkünden. Maximilian Berwein vom 1. FC Penzberg wird die Mannschaft von Alper Kayabunar verstärken.

München - Es herrscht Hochbetrieb bei Türkgücü München: Die Stadionsuche gestaltet sich zwar schwerer als gedacht. Parallel feilen die Verantwortlichen an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Bayern. Denn die Saison beginnt schon wieder am 14. Juli. So schreitet die Kaderplanung voran und der mittlerweile 17. Neuzugang wurde vom ehemaligen Drittligisten gemeldet. Maximilian Berwein feiert sein Comeback in Bayerns höchster Spielklasse und wird die Münchner verstärken.

Der 26-jährige Offensivspieler stand zuletzt für den 1. FC Penzberg in der Bezirksliga Süd auf dem Platz. Dort kam er in der abgelaufenen Saison zu zehn Einsätzen, in denen er achtmal traf und weitere zwölf Tore seiner Mitspieler vorbereitete. Außerdem schaffte er bei acht von zehn Einsätzen den Sprung in die FuPa-Elf-der-Woche.

Türkgücü München: Flügelspieler Maxi Berwein kommt von Bezirksligist FC Penzberg

Für den talentierten Linksfuß ist Türkgücü der zweite Verein, mit dem er in der Regionalliga Bayern um Punkte kämpft. Nach den Stationen TuS Geretsried, FC Penzberg, FC Oberau und FC Garmisch-Partenkirchen lief der Angreifer in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019-2021 zwölf Mal für den VfR Garching auf.

Nach seinem Engagement beim VfR wollte der Flügelspieler in den Profi-Bereich wechseln, fand damals aber keinen Verein. Nach einer Pause kehrte er Ende Oktober 2021 zum FC Penzberg zurück und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Klub den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd geschafft hat. Jetzt startet der 26-Jährige erneut einen Anlauf in der Regionalliga.