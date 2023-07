Ehemaliger Leistungsträger Azur Velagic zurück bei Türkgücü München

Von: Michael Zbytek

Azur Velagic, hier noch im Trikot seines Ex-Vereins SGV Freiberg, kehrt nach München zurück. © IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Azur Velagic trägt ab sofort wieder Rot-Weiss. Der Abwehrspieler kommt vom SGV Freiberg und kickt jetzt wieder für seinen Ex-Verein Türkgücü München.

München – Nach zwei Jahren in Baden-Württemberg kehrt Azur Velagic zurück an die Isar. Der Abwehrspieler kommt vom SGV Freiberg und schließt sich seinem Ex-Klub Türkgücü München an: von 2019 bis 2021 war er bereits an der Heinrich-Wieland-Straße aktiv. Somit gehörte er auch zum Kader der Aufstiegssaison in die 3. Liga.

Sportvorstand Serdar Yilmaz freut sich, mit dem 31-Jährigen einen ehemaligen Leistungsträger wieder im Kader zu haben. „Azur war ein absoluter Wunschspieler von uns, wir haben uns früh um ihn gekümmert und gute Gespräche gehabt. Er kennt den Verein, dementsprechend wollten wir ihn erneut für uns gewinnen“, heißt es im Instagram-Post des Vereins.

Azur Velagic freut sich auf sein Comeback, muss aber verletzungsbedingt noch warten

Der Spieler selbst zeigt sich ebenfalls glücklich, nach zwei Jahren im Nachbarbundesland wieder in der bayrischen Landeshauptstadt zu sein: „Ich freue mich wieder ein Teil dieser Mannschaft zu sein, im gesamten Verein herrscht eine super Atmosphäre.“ Sein Comeback-Debüt wird sich allerdings noch etwas nach hinten verschieben. Velagic fällt verletzungsbedingt noch einige Wochen aus.

Mit dem Neuzugang hat der Verein seine Defensive verstärkt und will so einen weiteren Abstiegskampf vermeiden. Die letzte Regionalligaspielzeit beendete Türkgücü München auf dem 14. Tabellenrang. (Michael Zbytek)