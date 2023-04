„Wollen keine 15 Abgänge jedes Jahr“ – Türkgücü verlängert mit erstem Leistungsträger

Von: Korbinian Kothny

Kevin Hingerl soll auch in der kommenden Saison bei Türkgücü zeigen wo‘s langgeht. © IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Türkgücü München spielt bislang eine grundsolide Regionalliga-Saison. Im Sommer setzt der Verein auf Kontinuität. Als erster Spieler verlängert Kevin Hingerl.

München – Türkgücü München befindet sich aktuell im Niemandsland der Regionalliga Bayern. Auf Platz sieben stehend sind es 25 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching und zehn Punkte Vorsprung auf den TSV Buchbach, der aktuell auf dem letzten Abstiegs-Relegationsplatz steht.

Sofern sich in den verbleibenden acht Spielen kein mittelgroßes Wunder oder keine mittelschwere Katastrophe mehr abzeichnet, spielt Türkgücü auch in der kommenden Saison in der Regionalliga. Vor dieser Spielzeit hätten das wohl alle Verantwortlichen an der Heinrich-Wieland-Straße sofort unterschreiben.

Türkgücü München will mit Leistungsträgern verlängern

Nach dem ereignisreichen Frühjahr 2022 mit Insolvenz, Drittliga-Abstieg, Lizenzisierungschaos und Komplettaustausch des Kaders soll die Planung für die kommende Saison deutlich ruhiger voranschreiten. Das erste Zeichen setzten die Verantwortlichen nun mit der Vertragsverlängerung von Kevin Hingerl.

Der 29-Jährige ist in der aktuellen Saison absoluter Stammspieler und stand in 24 Regionalliga-Partien auf dem Platz. „Die Vertragsverlängerung ist für uns ein toller erster Schritt in die kontinuierliche Stabilität im Kader, die unser Verein braucht. Wir wollen keine 15 Abgänge und 15 Neuzugänge jedes Jahr mehr. Es spricht für unseren neuen Weg, dass der erste Stammspieler mit Kevin Hingerl direkt ohne lange zu überlegen verlängert“, freut sich Coach Alper Kayabunar über die weitere Zusammenarbeit mit „einem der besten Innenverteidiger der Liga“.

Auch Hingerl selbst schwärmt von der Entwicklung bei Türkgücü. „Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und deshalb war die Verlängerung reine Formsache. Im Verein bewegt sich aktuell einiges in die richtige Richtung und ich möchte sportlich dazu beitragen, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung, nach dem Neustart letzten Sommer, anhält“, erklärt der Defensivspezialist. (kk)