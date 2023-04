Zähes Spiel im Grünwalder Stadion: Torloses Remis zwischen Türkgücü München und Aschaffenburg

33. Spieltag der Regionalliga Bayern

Türkgücü München gegen Viktoria Aschaffenburg: Türkgücü-Keeper Hipper fängt einen der zahlreichen Standards ab.

Türkgücü München verpasste es an die Viktoria aus Aschaffenburg heranzurücken. Im direkten Duell fielen keine Tore. Der Ticker zum Nachlesen.

33. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München - Viktoria Aschaffenburg 0:0 (0:0)

Tabelle: Die beiden Mannschaften trennen weiterhin vier Punkte auf Platz fünf und sechs.

Der Ticker aus dem Grünwalder Stadion zum Nachlesen.

Vorbericht: Türkgücü München gegen Viktoria Achaffenburg

München – Nach einem durchwachsenen Start aus der Winterpause mit drei Unentschieden und zwei deutlichen Niederlagen hat sich Türkgücü München zuletzt wieder gefangen. Auch der Start von Viktoria Aschaffenburg glich einer Berg- und Talfahrt – Sieg, Unentschieden und Niederlage wechselten sich ab. Die Zuschauer erwartet ein offenes Spiel, dessen Ausgang sich nicht vorhersagen lässt.

Türkgücü München: „Wollen die Saison als beste Amateurmannschaft abschließen“

Aus den letzten vier Partien holte die Mannschaft von Alper Kayabunar drei Siege mit einem Torverhältnis von 10:2. Das Spiel gegen den DJK Vilzing, das am vergangenen Samstag stattfinden sollte, wurde aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt.

Mit Blick auf die Tabelle befinden sich die Münchner augenscheinlich in sicheren Gewässern. Dennoch ist die Saison für Kayabunar noch nicht abgeschlossen. „Intern haben wir uns als Ziel gesetzt, die Saison als beste Amateurmannschaft abzuschließen, weshalb das Spiel gegen Aschaffenburg für uns sehr wichtig ist“, sagt der 37-Jährige im Interview mit dem Kicker am Donnerstag. „Ich habe aber auch immer noch einen Blick nach unten. Wir sind noch nicht zu 100 Prozent durch“, fügt er an.

Regionalliga Bayern: Das Hinspiel konnten die Münchner für sich entscheiden

Die Viktoria steht in der Tabelle momentan auf Platz fünf – die Münchner nur einen Rang dahinter. Die beiden Teams trennen lediglich vier Punkte. Türkgücü hat dabei noch ein Spiel in der Hinterhand. Mit einem Sieg könnte die Elf von Trainer Kayabunar näher an Aschaffenburg heranrücken. Selbstvertrauen dürfte seinem Team vor allem das Hinspiel geben. Damals gewann die Elf von der Heinrich-Wieland-Straße nach Rückstand noch 2:1.

Können die Münchner den Hinspiel-Erfolg wiederholen und den Aschaffenburgern auf die Pelle rücken oder distanzieren sich die beiden Mannschaften? Anpfiff der Partie ist um 18.15 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (Robin Hieke)