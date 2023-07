Ivkovic trifft und legt auf bei Pleite gegen Oberweikertshofen - Coach Dittmann fehlt Überzeugung

Von: Rudi Stallein

Teilen

Srdan Ivkovic (li.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 für den TuS Geretsried. © Sven Leifer

Beim TuS Geretsried läuft es noch nicht rund. Trainer Daniel Dittmann kritisiert seine Mannschaft und fordert von seinen Spielern ein Umdenken.

Geretsried - Zweites Spiel, zweite Niederlage: Nach dem letztwöchigen 1:7 beim SV Heimstetten kassierte die Elf von Daniel Dittmann am Samstagvormittag gegen den SC Oberweikertshofen eine am Ende deutliche 2:5-Niederlage. „Einige von uns müssen sich dringend bewusst machen, dass es wieder bei null losgeht und nicht automatisch weiterläuft, wie in der Rückrunde“, monierte der TuS-Coach und beklagte „fehlende Überzeugung“ in der zweiten Halbzeit.

Bis dahin hatte seine Mannschaft die Forderung, besser zu agieren als in Heimstetten, mit aggressivem Pressing gut umgesetzt. Die frühe Gästeführung durch Dominik Wiedemann (9.) glich Srdan Ivkovic nach einer Viertelstunde aus. „Das war okay bis gut“, lautete Dittmanns Fazit der ersten 45 Minuten.

TuS Geretsried gewährt dem SC Oberweikertshofen zu viele Freiräume

Kurz nach Wiederbeginn lag Oberweikertshofen jedoch erneut vorne. In der 65. Minute traf Belmin Idrizovic nach Vorarbeit von Ivkovic zum 2:2. So weit, so gut. Doch als Schiedsrichterin Marina Bachmann in der 78. Minute ein etwas grobes Eingreifen von Christian Wiedenhofer mit zehn Minuten bestrafte, ging mit dem Innenverteidiger auch die Ordnung in der Geretsrieder Defensive.

Bevor Wiedenhofer wieder mitspielend durfte, zogen die Gäste aus der Landesliga Südwest durch zwei Treffer von Fabian Meikis (79./85.) sowie einem Tor von Dominik Danowski auf 5:2 davon. „Wir haben in der Box nicht Mann gegen Mann gespielt, sondern den Raum gedeckt. Dann fallen eben solche Tore“, haderte Dittmann damit, dass seine Hintermannschaft dem Gegner in Unterzahl deutlich zu viel Freiraum gegeben hatte. (rst)