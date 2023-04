Dittmann vor Partie gegen Holzkirchen: „Das ist für beide Mannschaften ein Abstiegsduell“

Von: Rudi Stallein

Eine starke Vorstellung lieferten Robin Renger (re.) und der TuS Geretsried beim 3:0-Heimsieg gegen Ampfing ab. An diesem Dienstag kommt der TuS Holzkirchen ins Isarau-Stadion. Foto: hans lippert © hans lippert

Der TuS Geretsried hat nach dem 1:6-Debakel im Hinspiel noch eine Rechnung mit dem TuS Holzkirchen offen. Coach Dittmann ist zuversichtlich.

Geretsried – Nach der Revanche ist vor der Revanche: Drei Tage, nachdem die Landesliga-Fußballer des TuS Geretsried mit einer überzeugenden Leistung gegen den TSV Ampfing die 0:6-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen machen konnten, wollen sie gegen den TuS Holzkirchen das nächste Six-Pack aus der Hinrunde ein wenig gerade rücken.

Am zweiten Spieltag kam die von Martin Grelics angeleitete Geretsrieder Elf auswärts mit 1:6 unter die Räder. „Das war von uns sehr fehlerlastig“, erinnert sich der damalige Co-Trainer Daniel Dittmann. „Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, Holzkirchen hatte einen Sahnetag und hat das eiskalt ausgenutzt.“

TuS Geretsried muss Holzkirchens Torjäger Christopher Korkor in den Griff bekommen

Aber das werde so nicht wieder passieren, ist sich der inzwischen zum Cheftrainer avancierte Dittmann sicher. „Fehler passieren, aber inzwischen sind wir im Spiel so vorbereitet, dass wir Fehler besser ausbügeln können“, zeigt sich der 22-Jährige zuversichtlich, dass es wie am vergangenen Samstag auch an diesem Dienstag um 19 Uhr unter Flutlicht im Isarau-Stadion gelingen könnte, die Hinspiel-Niederlage wettzumachen. „

Bei eigenen Ballverlusten sind wir jetzt in der Lage, durch Gegenpressing den Ball sofort wieder zu erobern“, erklärt Dittmann. „Und das muss gegen Holzkirchen unbedingt so sein“, mahnt der Coach besondere Aufmerksamkeit vor allem gegenüber Torjäger Christopher Korkor an. Nach dem erfolgreichen Auftritt gegen Ampfing will der Coach gegen Holzkirchen dieselbe Startformation nominieren. „Ich denke, dass wir genau gleich starten. Ich habe großes Vertrauen in die Elf“, sagt Dittmann. „Aber auch in die Auswechselspieler. Sie haben alle ihre Sache am Samstag sehr gut gemacht.“

Nur ein Sieg für den TuS Holzkirchen nach der Winterpause

Dennoch müsse sich die Mannschaft auf eine neue Situation einstellen. „Genauso wie gegen Ampfing wird es nicht gehen. Das ist ein ganz anderer Gegner. Wir hatten beispielsweise gewisse Stellungen in der Viererkette, die gegen Ampfing gut funktioniert haben, aber gegen Holzkirchen würden wir damit Probleme haben“, analysiert der TuS-Coach. Zudem habe er im Spiel nach vorne einige Unsauberkeiten ausgemacht („deshalb hat es in der zweiten Halbzeit 20 Minuten bis zum 2:0 gedauert“), die es auszumerzen gelte.

Das Team von Trainer Josef Albersinger, dessen Partie in Brunnthal am vergangenen Wochenende abgesagt worden war, kommt dieses Jahr nur schwer in Gang. In den vergangenen sechs Spielen gab es nur einen Sieg – ein 3:0 gegen den SE Freising, nach zuvor zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Daraus solle jedoch niemand im TuS-Lager falsche Schlüsse ziehen. „Es wird sicher nicht einfach. Wenn der Anpfiff erfolgt, ist es völlig wurscht, was eine Mannschaft vorher gemacht hat“, sagt Daniel Dittmann. „Ich erwarte Holzkirchen jedenfalls hochmotiviert, die wissen auch, worum es geht. Das ist für beide Mannschaften ein Abstiegsduell.“ (RUDI STALLEIN)

TuS Geretsried

Radic, Günther - Wiedenhofer, Hofherr, Kellner, Bahnmüller, T. Karpouzidis, N. Karpouzidis, Fister, Pech, Renger, Podunavac, Lajqi, Ivkovic, Dukic, Bauer, Walker.