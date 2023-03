SpVgg Unterhaching droht Doppelabstieg: U17 mit Bierofka schon weg – rettet sich die U19?

Von: Jörg Bullinger

Für die U19 der SpVgg Unterhaching geht es um alles. Gegen den Nachwuchs aus Mainz und Augsburg muss die Elf von Marc Unterberger punkten.

Unterhaching – Es hat nicht sollen sein für die U17 der SpVgg Unterhaching. Nach dem 2:1-Erfolg Ende Februar gegen den Nachwuchs der Stuttgarter Kickers hatten Daniel Bierofka und seine Jungs noch Hoffnung. Doch im Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt setzte es bei den B-Junioren des SC Freiburg eine deutliche 1:7-Klatsche. Damit kehrt der Klub nach sieben Spielzeiten in die Bayernliga zurück.

Jetzt ruhen die Hoffnungen des Klubs auf den A-Junioren, doch auch Marc Unterberger und seine Mannschaft stehen mit dem Rücken zur Wand. Vor dem Nachholspiel am Mittwochnachmittag um 13 Uhr hat Haching zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Geht die U19 im Heimspiel gegen den Nachwuchs des FSV Mainz 05 leer aus, wird es ganz, ganz eng. Denn dann braucht Haching am kommenden Samstag gegen den die A-Junioren des FC Augsburg nicht nur einen Sieg, sondern auch Schützenhilfe.

Zwei Abstiege und kein Aufstieg der Profis? SpVgg Unterhaching droht bittere Saison

Ingolstadt steht in der Tabelle auf dem ersten Abstiegsplatz, hat einen Punkt mehr und tritt beim Vorletzten FC Astoria Walldorf an. Darmstadt 98 hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und steht somit knapp über dem Strich. Was die Hachinger hoffen lässt: Die Lilien fordern das Spitzenteam aus Kalsruhe, dass mit Mainz und Nürnberg um die Staffelmeisteschaft kämpft.

Retten sich die A-Junioren nicht, könnte es für den Klub aus der Münchner Vorstadt eine ganz bittere Saison werden. Die U17 ist bereits in die Bayernliga abgestiegen. Bei den Profis in der Regionalliga steht die mögliche Rückkehr in die 3. Liga wegen Geldsorgen in den Sternen. Scheitert auch die U19 in den kommenden beiden Partien, muss der Klub nach zwei Spielzeiten zurück in die Bayernliga. Es wäre es ein herber Rückschlag für die Pläne von Manfred Schwabl und das Hachinger Modell. (Jörg Bullinger)