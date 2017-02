Buchbach feiert Sieg gegen Spitzenreiter Haching

TSV Buchbach - Dem TSV Buchbach ist im Trainingslager in Spanien am Mittwoch eine Überraschung gelungen: Der Fußball-Regionalligist besiegte im Testspiel den ungeschlagenen Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching 1:0.

Den Treffer des Tages markierte Aleks Petrovic in der 74. Minute. Die Buchbacher verteidigten von Anfang an konsequent und ließen in den ersten 45 Minuten nur zwei Chancen des Ex-Bundesligisten zu. Auf der anderen Seite kam Petrovic nach einem Zuspiel von Stephan Thee einen Schritt zu spät (12.), und mit dem Pausenpfiff lenkte Stefan Marinovic einen Kopfball von Florian Pflügler noch an die Latte. In der 74. Minute profitierte der TSV dann von einer Nachlässigkeit von Keeper Korbian Müller: Thomas Breu erkämpfte sich den Ball, und Petrovic musste aus 14 Metern nur noch einschieben. In der Schlussphase hatte Stephan Hain zwei gute Möglichkeiten, bei denen sich Strobl auszeichnen konnte. Den zweiten Test in Oliva Nova bestreitet Buchbach heute um 11 Uhr gegen Dalian Yifang aus der chinesischen League One. Auf dem Foto schrimt TSV-Neuzugang Merphi Kwatu den Ball gegen Sascha Bigalke und Dominik Stahl ab. Dahinter ist Torschütze Petrovic.

Text: Bucholz

Quelle: fussball-vorort.de