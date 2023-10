Unterbruck stürzt Eitting von Platz zwei – Palzing enttäuscht – Moosburg patzt beim Schlusslicht

Kreisliga Donau/Isar 2 kompakt

+ © Lehmann Da half auch kein Grätschen: Die Allershausener Fußballer um 1:0-Torschütze Viktor Siebert (l.) rehabilitierten sich gegen Kellerkind Kirchasch für die Niederlage vor einer Woche. Foto: Lehmann © Lehmann

Während Unterbruck einen Dreier gegen Favorit Eitting feiert, gehen auch Allershausen, Finsing und Moosen in der Kreisliga als Sieger vom Platz.

Landkreis – Allershausen hat sich vom letzten Wochenende gut erholt und recht locker mit 3:0 gegen Kirchasch gewonnen. Unterbruck siegte dagegen mehr als überraschend beim bisherigen Tabellenzweiten Eitting mit 2:1. Moosburg unterlag beim Schlusslicht.

„Wir haben verdient gewonnen.“

TSV Allershausen – SC Kirchasch 3:0 (1:0). Die Männer des TSV Allershausen haben sich für die 1:4-Niederlage vor einer Woche gegen den FC Moosinning II rehabilitiert. Gegen Abstiegskandidat SC Kirchasch stimmte am Ende das Ergebnis. „Wir haben verdient gewonnen“, betonte Abteilungsleiter Philipp Jordan.

Vor allem Durchgang eins hatten die Hausherren deutlich gestaltet, lagen am Ende aber nur knapp mit 1:0 vorne. Nach einer schönen Kombination über die Außenbahn vollstreckte Viktor Siebert im Zentrum (31.). Doch ansonsten scheiterten sowohl Simon Hilmer als auch Dario Turkman am bärenstarken Gäste-Torsteher Sven Kouame.

Allershausen mit der Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel wurde Kirchasch dann stärker, ohne sich aber die ganz großen Chancen herausspielen zu können. Weil jedoch auch der TSV offensiv erstmal eher blass blieb, lebte das Match von der Spannung. So lange, bis die Ampertaler Kicker in der Schlussphase ernst machten und für die Entscheidung sorgten: Zunächst wuchtete Markus Lachner einen satten Fernschuss aus gut 20 Metern über Kouame hinweg in die Maschen (77.), ehe Turkman von Domenik Baller fein freigespielt wurde und zum 3:0-Endstand traf (87.).

Forchhammer schießt Finsing zum Sieg gegen Vötting

FC Finsing – SV Vötting 1:0 (0:0). Die Vöttinger Fußballer haben durch die zweite Niederlage in Folge etwas den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Das Ergebnis in der Partie beim Bezirksliga-Absteiger sei aber unglücklich ausgefallen, wie Trainer Maximilian Peschek bedauerte. In einem Kreisliga-Spiel der besseren Sorte waren die Finsinger zwar etwas stärker, „ein Zähler wäre aber verdient gewesen“, haderte Vöttings Coach etwas mit dem Schicksal.

Über weite Strecken verteidigten es die Vöttinger richtig gut. Doch zum einen fehlten dieses Mal in der Offensive die zündenden Ideen – und zum anderen leisteten sich die Kiesweiherbuam zu Beginn des zweiten Durchgangs eine Fehlerkette. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel hatten es die Vöttinger nicht geschafft, die Szene zu bereinigen – und so nagelte Patrick Forchhammer das Leder aus knapp 20 Metern in die Maschen (50.). In der Schlussphase hatten die SVV-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen, nach einer Ecke verfehlte Andreas Fretz das Gehäuse aber hauchdünn.

„Die beiden Hayer-Brüder haben heute Eitting geschlagen.“

FC Eitting – FCA Unterbruck 1:2 (1:1). „Das war ein absolut überraschender Sieg“, jubelte FCA-Spielertrainer Alfons Deutinger. „Die beiden Hayer-Brüder haben heute Eitting geschlagen.“ Während der FCE durch die Niederlage von Platz zwei stürzte, orientieren sich die Ampertaler immer mehr nach oben.

Zwar hatten die Hausherren bis zu 80 Prozent Ballbesitz, jedoch fiel der Elf von Trainer Thomas Zellermeyr gegen die zwei tiefstehenden Viererketten der Unterbrucker wenig ein. Tormöglichkeiten gab es deswegen auf dieser Seite zunächst nicht zu notieren, dafür aber den Führungstreffer der Gäste: Bei einem weiten Ball von Patrick Hauptkorn verschätzte sich die Eittinger Verteidigung gnadenlos, Matthis Hayer konnte das Leder in aller Ruhe annehmen und zur Führung abschließen (22.). Lange hielt das 1:0 aber nicht: Nach einem Pressschlag ohne Ball im Strafraum entschied Schiedsrichter Niklas Großmann auf Elfmeter, den Andreas Kostorz sicher verwandelte (27.).

Eitting verzweifelt an der gegnerischen Abwehr

Im zweiten Durchgang trat Eitting dann offensiver auf, doch auch damit war das Brucker Abwehrbollwerk nicht zu knacken. Besser machte es der FCA: Hauptkorn spielte sich bis zur Grundlinie durch, und die anschließende Hereingabe konnte Linus Hayer über die Linie drücken (58.). Es folgten wütende Angriffe des FCE – mehr als ein Kostorz-Kopfball, der knapp daneben ging, war jedoch nicht drin.

Keine Tore in Lengdorf

FC Lengdorf – SV Kranzberg 0:0. Mit nur einem Zähler mussten sich am Wochenende die Kranzberger Fußballer begnügen: In Lengdorf kamen sie nicht über ein leistungsgerechtes Remis hinaus. „Insgesamt sind wir dankbar über den einen Punkt, den wir auswärts geholt haben“, meinte Sprecher Stephan Schikowski.

Die Partie spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab, lediglich Thomas Kopp hatte im ersten Durchgang einmal die Möglichkeit zur Führung. In Halbzeit zwei hatte Kranzberg dann Glück, dass Andreas Baumgärtel nur die Latte traf (60.). Auf der anderen Seite vergab SVK-Spielertrainer Dennis Hammerl eine Riesenchance per Kopf (80.).

„Das hatten wir uns anders vorgestellt.“

SC Moosen – FC Moosburg 3:1 (2:0). Auf jedes Hoch folgt ein Tief, und was für die Meteorologie gilt, das zählt auch für die Bonauer. Nach dem Schützenfest vom letzten Wochenende kamen die Moosburger nun wieder auf dem Boden der Tatsachen an und fingen sich gegen das bislang noch sieglose Moosen eine verdiente Schlappe ein. „Das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagte Sportleiter Gerhard Heilmaier. „Vielleicht war unser Team im Kopf nicht bereit?“

Auch wenn die ersten beiden Gegentore etwas unglücklich zustande kamen, gab’s an der Niederlage per se nichts zu rütteln. Beim 1:0 stand Maximilian Bauer in abseitsverdächtiger Position (17.). Vor dem 2:0, ebenfalls durch Bauer, wollte der FCM eine Schwalbe gesehen haben, dennoch entschied der Referee auf Penalty (36.). Das 3:0 elf Minuten vor dem Ende besiegelte schließlich die Schlappe, Andreas Forsthuber traf mithilfe des Innenpfostens (79.). Das 1:3 durch Mihai Raducanu war nicht mehr als Ergebniskosmetik (84.).

Walpertskirchen feiert einen souveränen 3:0-Sieg gegen Palzing

SV Walpertskirchen – SVA Palzing 3:0 (1:0). Ob es die große Krise ist, das wissen sie in Palzing selbst nicht. So, wie sie es sich nach dem Bezirksliga-Abstieg vorgestellt hatten, läuft es derzeit aber nicht. In Walpertskirchen setzte es schon die siebte Niederlage in der Hinrunde. „Auch wenn wir stark ersatzgeschwächt sind, war die Leistung absolut nicht in Ordnung“, monierte Abteilungsleiter Marcel Radlmaier. „Aktuell ist es viel zu einfach, gegen uns zu gewinnen.“

Erneut nahmen die Palzinger das Spiel nicht an, in den Zweikämpfen stecken sie momentan viel zu schnell zurück. Damit hatten es die Walpertskirchener relativ einfach, die drei Zähler einzutüten. Bereits nach sechs Minuten stand’s 1:0: Palzing hatte den Ball dreimal nicht vernünftig geklärt, am Ende landete die Kugel bei Christian Käser, der unbedrängt abschloss (6.). In der 76. Minute war es dann wiederum Käser, der einen feinen Spielzug zum 2:0 vollendete (76.). Endgültig gelesen war die Messe fünf Minuten vor dem Ende: Nachdem der SVA relativ hoch verteidigt hatte, stellte Julian Jaros auf 3:0. (Matthias Spanrad)