Unterföhring gewillt Vorsprung auf Pipinsried auszubauen

Das Spiel lautet Zweiter gegen Dritter und gefühlt ist es Erster gegen Zweiter.

Unterföhring – Nachdem der Bayernliga-Primus SV Pullach wohl erneut mangels Spielstätte auf die Regionalliga verzichten muss, sind nun der FC Unterföhring und der FC Pipinsried heiße Kandidaten für den direkten Aufstieg und die Relegation. Im Duell der Topteams an diesem Samstag (14 Uhr, Stadion an der Bergstraße) kann einer ein Ausrufezeichen setzen.

In den letzten Wochen vor der Winterpause hagelte es wettbedingte Absagen in der Bayernliga, was wiederum für ein schiefes Tabellenbild mit sich brachte. Die Unterföhringer verabschiedeten sich mit einer Machtdemonstration in die Winterpause und haben nach 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen nun 41 Zähler in 22 Ligaspielen gesammelt. Pipinsried steht nach zwei Absagen bei 38 Punkten in 20 Partien. Mit Siegen in den beiden Nachholspielen der kommenden Wochen könnte der Verein aus dem Dachauer Hinterland aus eigener Kraft Zweiter werden.

Unterföhring wiederum würde mit einem Heimsieg dann auch diesen Pipinsrieder Vorteil der Nachholspiele kompensieren. Der Unterföhringer Trainer Andreas Pummer möchte das Duell aber nicht als entscheidend einstufen: „Wir haben noch zwölf Spiele Zeit und ich möchte alle zwölf Spiele gewinnen.“ Pummer betont auch, dass die Mitgliederentscheidung über den Regionalliga-Aufstieg am Freitag, 10. März, nicht von diesem einen Punktspiel abhängen wird.

Seiner Mannschaft impfte Pummer das Selbstbewusstsein ein, dass der FCU drei Punkte mehr hat und dazu das Heimspiel. „Im ersten Spiel nach der Winterpause gibt es aber keinen Favoriten“, sagt der Trainer. Beide Spitzenvereine haben zuletzt gut in der Vorbereitung gearbeitet und einen ähnlichen Leistungsstand. Pipinsried hat in der Winterpause seinen Kader in der Breite verstärkt und da aufgeholt zum FCU, der schon seit Saisonbeginn auf allen Positionen doppelt besetzt ist.

Den Unterföhringern fehlen mit Tayfun Arkadas und Leo Mayer nur zwei Spieler. „Auf unserer Ersatzbank wird es keinen freien Sitzplatz mehr geben“, kündigt der Coach an, der seine Aufstellung noch nicht einmal mit kleinen Hinweisen preisgibt. Es dürfte aber auf eine Formation hinauslaufen, in der die kampfstarken Kicker besondere Berücksichtigung finden. Auf dem tiefen Rasen des Unterföhringer Stadions werden Wille und Einsatz einen Großteil in dem Spiel ausmachen. Pummer ist es wichtig, ein solches Spitzenspiel, auf das ganz Südbayern blickt, nicht in das Ambiente des Kunstrasens zu verlegen.

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Schlottner, Brandstetter, Eder (Kelmendi), Putta – Büchel, Yilmaz (Kain) – Arkadas, Kubica, Dora (Torah) – Faber.

Quelle: fussball-vorort.de