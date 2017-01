Unterhachings Winterfahrplan: Trainigslager in Spanien, Test gegen die Bayern

SpVgg Unterhaching - Am 23. Januar wird es wieder ernst und die Hachinger starten in die Vorbereitung auf den Rest der Saison.

Am Montag ist der Urlaub also vorbei und die Mannschaft von Chef-Trainer Claus Schromm startet mit dem obligatorischen Laktattest in die Wintervorbereitung. Anschließend stehen drei intensive Trainingswochen am Alpenbauer Sportpark inklusive fünf Testspielen gegen den VfR Garching, den TSV 1860 Rosenheim, den SSV Ulm, den FC Unterföhring und den FC Bayern München II auf dem Programm, ehe es am 12. Februar am frühen Morgen am Münchner Flughafen „ready to take off“ für den Flieger Richtung Spanien heißt. Nach Ankunft werden die Rot-Blauen ihr Trainingscamp in Olivia für eine Woche bis zum 19. Februar beziehen. „Das ist natürlich ein absolutes Highlight und eine wichtige Grundlage für den Rest der Saison“, erklärt Chef-Trainer Claus Schromm. Am Mittwoch (15.02.) findet dort zudem ein Testspiel gegen Ligakonkurrent TSV Buchbach statt. Die Generalprobe vor dem Ligaauftakt am 4. März gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg findet am 28. Februar gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth statt.

Die Testspiele in der Übersicht:

28.01. - 12:00 Uhr VfR Garching am Alpenbauer Sportpark (Kunstrasen) 01.02. - 19:00 Uhr gegen TSV 1860 Rosenheim am Alpenbauer Sportpark (Kunstrasen) 04.02. - 14:00 Uhr gegen SSV Ulm am Alpenbauer Sportpark (Kunstrasen) 08.02. - 19:00 Uhr gegen FC Unterföhring am Alpenbauer Sportpark (Kunstrasen) 11.02. - 14:00 Uhr gegen FC Bayern München ll am FCB Trainingsgelände (Säbenerstr.) 15.02. - gegen TSV Buchbach in Olivia (Uhrzeit noch offen) 25.02. - 14:00 Uhr gegen SpVgg Greuther Fürth ll am Alpenbauer Sportpark (Kunstrasen)

(Stand: 11.01.2017 - Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich)

Quelle: fussball-vorort.de