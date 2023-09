„Der Kontakt ist nie abgerissen“ - Samed Bahar kehrt zum TSV Buchbach zurück

Er ist wieder zurück beim Regionalligisten TSV Buchbach: Samed Bahar. © Michael Buchholz // mb.presse

Willkommen zurück beim TSV Buchbach! Der im Mai zu Türkgücü gewechselte Samed Bahar ist wieder an seiner alten Wirkungsstätte.

Buchbach – Nach nur drei Spielen für Türkgücü München ist Samed Bahar wieder zurück beim TSV Buchbach. Der 25-jährige Defensiv-Spezialist unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2025.

Bahar, der schon 106 Regionalligaspiele für Buchbach bestritten hat, war im Mai gewechselt, weil er auch seinen geschäftlichen Mittelpunkt nach München verlegen wollte. Damals galt Türkgücü München eher als Abstiegskandidat, doch nach einer Finanzspritze wurde der Kader massiv aufgerüstet.

„Am Dienstag haben wir uns zusammengesetzt, dann ist alles schnell gegangen.“

„Auch wenn sich Samed beruflich mehr nach München orientiert hat, wohnt er mit seiner Familie weiter in Garching an der Alz. Aufgrund der Kaderstärke von Türkgücü hat er nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich vorgestellt hat. Der Kontakt ist ja nie abgerissen. Am Dienstag haben wir uns zusammengesetzt, dann ist alles schnell gegangen“, sagt Buchbachs Fußballchef Georg Hanslmaier, der Türkgücü lobt: „Das ist problemlos über die Bühne gegangen.“

Buchbach verlassen hat dagegen Keeper Jonas Eschler, der diese Saison in den Seniorenbereich aufgestiegen ist, jedoch hinter Felix Junghan und Ludwig Zech Nummer drei war. Der 18-Jährige wechselt zum Bezirksligisten FC Töging. (Michael Buchholz)