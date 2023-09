Türkgücü München hält weiter an verletztem Keeper Johann Hipper fest

Von: Sebastian Isbaner

Bleibt Türkgücü bis 2025 erhalten: Johann Hipper © IMAGO/Ulrich Wagner

Im vergangenen Jahr hütete Johann Hipper bis zu seiner Knieverletzung den Kasten von Türkgücü. Sein Vertrag wurde bereits im April verlängert.

München – Knieverletzungen sind aus dem Fußball leider nicht wegzudenken. So hat es auch Türkgücüs Schlussmann Johann Hipper erwischt. Nun gaben die Münchner bekannt, dass sie trotz der Verletzung weiter an ihrem Schlussmann festhalten. Der Regionalligist gab am Freitag bekannt, dass Hipper bis 2025 unterschrieben hat.

Nach Wechsel zu Türkgücü – Hipper mit 13 Weißen Westen in 39 Pflichtspielen

Hipper wurde in der Jugend des FC Ismaning ausgebildet. 2017 wechselte der Keeper zur Reserve des TSV 1860 München in die Bayernliga. Über Pipinsried und den hessischen Regionalligisten TSV Steinbach Haiger kam der Schlussmann schließlich zum TSV Rain/Lech. In der Saison 2021/22 absolvierte er 17 Spiele für die Schwaben, ehe er ein wichtiger Baustein im Türkgücü-Kader wurde.

Bis zu seiner Verletzung war Hipper der unangefochtene Stammtorhüter an der Heinrich-Wieland-Straße. Der 24-Jährige bestritt 36 Ligaspiele in seiner ersten Saison. Insgesamt hielt der Schlussmann letzte Saison in 39 Pflichtspielen für seinen Verein ganze 13-mal zu Null. Dafür kam Hipper ganze zehnmal in die FuPa Elf der Woche.

Hiobsbotschaft im Saison-Endspurt – Hipper zieht sich gegen Buchbach schwere Knieverletzung zu

Eine eigentlich perfekte Saison für den Münchner Schlussmann endete allerdings mit einer Hiobsbotschaft. Im Saisonendspurt zog sich der 24-Jährige bei der Auswärtsniederlage in Buchbach eine Knieverletzung zu und fehlt Türkgücü München seitdem auf unbestimmte Zeit.

Nun gab Türkgücü ein Treuebekenntnis zu Hipper bekannt. In einer Pressemitteilung veröffentlichte der Verein, dass Hipper bereits im April bis 2025 zugesagt hat und dem Verein trotz der Verletzung auf jeden Fall bis Ende der nächsten Saison erhalten bleiben wird. „Wir freuen uns, dass du weiterhin ein Teil von TGM bleibst und wünschen dir eine schnelle Genesung.“

Konkurrenzkampf um die Eins – Neuzugang Kolbe macht Hippers Position als Stammtorhüter streitig

Bis zu seiner Rückkehr hat Türkgücü mit Neuzugang Sebastian Kolbe von 3. Liga-Absteiger SpVgg Bayreuth eine hochkarätige Lösung gefunden und auf die schwere Verletzung des Stammtorhüters reagiert. Achtmal stand der 27-Jährige diese Saison im Tor der Münchner und kassierte dabei nur neun Gegentore. Wenn Hipper wieder fit ist, bahnt sich ein harter Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Tor von Türkgücü München an.

In der Liga läuft es bisher für die Elf von Alper Kayabunar. Nach sieben Spielen steht der Klub mit 13 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz. Im nächsten Spiel wartet auswärts die Reserve der Kleeblätter aus Fürth.. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 2. September, um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)