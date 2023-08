Ein weiterer Hochkaräter: Aufsteiger Garmisch-Partenkirchen zu Gast in Forstinning

Von: Oliver Rabuser

Die Torchancen sollen wieder mehr werden: Dafür soll auch Michael Gladiator sorgen, der nach seiner Einwechslung gegen Grünwald mit seiner Zweikampfführung überzeugte. Foto: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Aufsteiger Garmisch-Partenkirchen wartet nach einem guten Saisonstart seit drei Spielen auf einen Dreier. Gelingt gegen Forstinning eine Überraschung?

Garmisch-Partenkirchen – Von einer Krise ist der 1. FC Garmisch-Partenkirchen meilenweit entfernt. Nach wie vor schlägt sich der Liganeuling wacker. Allein die Ergebnisse passten zuletzt nicht mehr. In der vergangenen Englischen Woche reichte es für die Werdenfelser gerade mal zu einem Punkt. Ein Umstand, der sich ein Stück weit an der Qualität der jüngsten Kontrahenten festmachen lässt.

Gleichwohl auch am FC-Team, das zuletzt fußballerisch nicht an die starken Leistungen der ersten Spieltage heranreichen konnte. Auch personell konnte der 1. FC nicht aus dem Vollen schöpfen. Beim VfB Forstinning wartet nunmehr ein weiterer Hochkaräter auf die Heringer-Elf.

„Um Spiele zu gewinnen, müssen mehrere Kleinigkeiten passen.“

Verflogen ist die Aufstiegseuphorie noch nicht. Doch ein wenig abgeebbt ist sie schon. Besser gesagt: übergegangen in den erwartbaren Normalzustand. Trotz des furiosen Saisonstarts bleibt das branchenübliche Ziel eines Aufsteigers, den Ligaverbleib schnellstmöglich zu sichern. Florian Heringer ist auch keineswegs unzufrieden mit seinem Team. Allerdings hat der Coach kleinere Baustellen ausgemacht: „Um Spiele zu gewinnen, müssen mehrere Kleinigkeiten passen“, betont Heringer. In Summe passten zu wenige. Eine davon lautet: „Effektiver vor dem Tor werden.“ Die Zeiten, als in der Bezirksliga nahezu jede Woche ein Dutzend Chancen auf dem Präsentierteller lagen, sind vorbei. Zwar habe man zuletzt gegen Grünwald in der Schlussphase zur Aufholjagd geblasen, doch Heringers Einschätzung nach ist „vieles zu kopflos“ gewesen. Mag daran liegen, dass Akteure vereinzelt und unbedingt produktiv sein wollen, das Ganze aber dann in Hektik und Ungenauigkeit endet. Insgesamt hat die Mannschaft „zu wenige Chancen“ kreiert.

Personalveränderungen spiegeln sich wider

Hat indes der Gegner Ballbesitz, müsse man wieder zu mehr Geschlossenheit finden. „Als Mannschaft besser gegen den Ball arbeiten“, fordert der Coach. Und wenn das Spielgerät erobert ist, braucht es „entsprechende Angebote und Laufwege.“ Freilich machte sich auch die Personalfluktuation bemerkbar. Konnte der 1. FC in den drei anfänglichen Partien die gleiche Startformation aufbieten, wurden die Positionen schließlich immer mehr durcheinander gewirbelt. „Es hat immer Auswirkungen, wenn du Veränderungen hast“, sagt Heringer.

Jörg fällt aus, Kunzendorf ist zurück

Diesmal fehlt Jakob Jörg, dessen muskuläre Probleme nunmehr eine zweiwöchige Pause bedingen. Bei einer kleineren Gruppe an Spielern spricht Heringer von „Sommergrippe“ – mit klarem Seitenhieb Richtung Bierzelt in Partenkirchen. Immerhin ist Abwehrchef Florian Langenegger wieder an Bord. Auch beim in der Vorwoche angeschlagenen Lukas Kunzendorf schaut es wieder gut aus. Da Jörg ausfällt, könnte es auf dem linken Part der Dreierabwehrkette zu einer Premiere kommen. Michael Gladiator überzeugte nach seiner Einwechslung gegen Grünwald und hat gute Chancen, von Beginn an zu spielen. „Er war sehr unaufgeregt und hat seine Zweikämpfe sehr stark bestritten.“ (Oliver Rabuser)