„Hatten uns drei bis vier Punkte mehr vorgestellt“ - Hallbergmoos mit Remis in Eggenfelden

Von: Nico Bauer

Nullnummer in Eggenfelden: Nach dem Remis in Wasserburg und der Niederlage gegen Ampfing reicht es für den VfB Hallbergmoos wieder nicht für einen Dreier.

Hallbergmoos – So richtig wohl scheint sich der VfB Hallbergmoos in der Landesliga noch immer nicht zu fühlen. Mit dem 0:0 beim SSV Eggenfelden ging die Runde zäh weiter. Nur gut, dass in dieser ausgeglichenen Liga noch lange nichts verloren ist.

Hundertmark rettet den VfB in der Schlussphase

Nach der tief ins Mark treffenden 2:3-Heimniederlage gegen Ampfing wollten die Hallbergmooser ihre Defensivarbeit verbessern – und das ist definitiv gelungen. Der in die Mannschaft gekommene Innenverteidiger Carl Opitz beispielsweise machte mit einer starken Leistung Werbung in eigener Sache. Mit Blick auf den Gegner galt es, den Unterschiedsspieler Goran Sujic auszuschalten. Die Hallbergmooser kontrollierten den Dreh- und Angelpunkt des Eggenfeldener Spiels sehr gut. Und doch gab es den einen Moment, in dem Sujic seine Qualität durchsetzte: In der 85. Minute kam er einmal zum Schuss – und der war ein echter Kracher. Doch David Hundertmark hielt mit einer Glanzparade den Punkt fest.

Kaum Torchancen

Die große Chance der Hallbergmooser, ein Tor zu erzielen, machte der Schiedsrichter bereits im Ansatz zu Nichte. Nach zehn Minuten nämlich lief Fabian Diranko alleine auf das Tor zu. Weil der Unparteiische zuvor bei einem Zweikampf ein Foul des Angreifers gesehen hatte, unterbrach er die Szene. Die Hallbergmooser waren nach dem Pfiff entsetzt – und selbst der Eggenfeldener Trainer fragte ungläubig, was da gewesen sein soll. Umso bitteter, dass Diranko später nach einem gegnerischen Foul mit Schmerzen vom Feld musste. Sollte das eine größere Verletzung sein, wäre der eine Punkt von Eggenfelden teuer bezahlt.

Das zweite 0:0 auswärts in Serie war diesmal ein Spiel nahezu ohne Torszenen. Die Hallbergmooser hatten in der statistischen Auswertung einen Ballbesitz von 72 Prozent, aber am Strafraum ging es meistens nicht weiter. Bis zum Schluss blieben die Gäste ihrer Philosophie treu und suchten mit Flachpässen die spielerische Lösung. Aber genau die wurde nicht gefunden. Und auch ein Moritz Sassmann hatte diesmal nicht den Geniestreich, der dem Spiel seine taktischen Fesseln nehmen konnte.

Bornkessel lobt starke Defensivarbeit

„Natürlich hatten wir uns zum jetzigen Zeitpunkt drei bis vier Punkte mehr vorgestellt“, sagt Co-Trainer Bastian Bornkessel zu dem neuerlichen Remis und den neun Punkten nach sieben Spielen. Der Blick auf die anderen Ergebnisse zeigt aber auch ganz deutlich, dass man schon mit ein paar Siegen in Serie schnell wieder vorne im Geschäft sein kann. Bornkessel konnte grundsätzlich auch mit dem Auftritt leben, weil die defensive Stabilität „richtig gut war“ und die spielerische Entwicklung nach vorne auch angesichts zahlreicher Neuzugänge eben noch ein Prozess sei. Der Co-Trainer betont, dass man Geduld habe – und auch das völlige Vertrauen in diese Mannschaft. (Nico Bauer)