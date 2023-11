Zwei Tore in den ersten fünf Spielminuten: Haching gelingt Auswärtssieg gegen VfB Lübeck

Von: Louisa Genthe

Teilen

Hobsch bescherte seinen Hachingern mit seinem Doppelpack einen wichtigen Beitrag zum Sieg gegen Lübeck. © IMAGO/Susanne Hübner

Am Samstag traf Unterhaching auf den VfB Lübeck. Nach einem intensiven Start gelang der erste Auswärtssieg in dieser Saison. Der Live-Ticker.

VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching 3:2 (3:0)

Nach einem Doppelpack in den ersten fünf Spielminuten gelingt den Hachingern gegen Lübeck der erste Auswärtssieg der Saison.

Tabellensituation: Die Hachinger befinden sich auf Platz sechs, während Lübeck in den Tabellenkeller auf Platz 16 rutscht.

Vorbericht vom 4. November:

Unterhaching – Der SpVgg Unterhaching sitzt vor diesem Spieltag eine besonders ärgerliche Niederlage im Nacken. Am Dienstagabend stand für die Hachinger die 2. Runde im DFB-Pokal an. Gegner für dieses Match war Zweitligistg Fortuna Düsseldorf.

Die Hachinger präsentierten sich lange Zeit von ihrer besten Seite und schafften es gegen diesen starken Gegner, mit zwei Toren in Führung zu gehen. Düsseldorf ließ sich allerdings nicht so einfach abschütteln und holten den Rückstand wieder auf. Der Spielvereinigung gelang noch ein weiterer Führungstreffer, den die Düsseldorfer vor Abpfiff allerdings erneut konterten.

Nach einer kurzen Pause trifft die SpVgg Unterhaching auf den VfB Lübeck

In der Verlängerung konnten die Hachinger ihr dominantes Spiel dann nicht mehr länger durchziehen. Mit drei weiteren Gegentoren gelang es der Fortuna, den Sieg an sich zu reißen. Unterhaching stand trotz starker Leistung mit leeren Händen da und verpasste die finanziell lukrative nächste Runde.

Viel Verschnaufspause bleibt den Hachingern nach dieser Enttäuschung nicht. Am Samstagnachmittag steht bereits das nächste Spiel in der 3. Liga an. Dafür muss die Spielvereinigung in den Norden zu Aufsteiger VfB Lübeck reisen.

Trainer Unterberger will die Leistung aus den letzten Spielen auch in Lübeck sehen

Cheftrainer der SpVgg Unterhaching Marc Unterberger will die Performance aus den letzten Partien beibehalten: „Wir freuen uns auf das Spiel in Lübeck. Wir haben sowohl in den letzten Liga-Spielen, als auch im Pokal teils richtig gute Leistungen auf den Rasen gebracht. Das möchten wir in Lübeck fortsetzen“, so der 34-Jährige vor dem Spiel.

Unterberger und sein Team möchten die nächsten Punkte im Kampf um den Nichtabstieg hamstern. „Es geht weiterhin um nicht weniger, als den Klassenerhalt. Auch deshalb ist die Partie in Lübeck sehr bedeutend für uns“, betont der Trainer der Spielvereinigung.

Drei wichtige Abstriche müssen die Hachinger in ihrem Kader gegen Lübeck noch kompensieren. Benedikt Bauer, Timon Obermeier und Viktor Zentrich fehlen verletzungsbedingt. Gute Nachrichten gibt es aber mit der Rückkehr von Josef Welzmüller. Der Kapitän ist zurück und ist Stadion an der Lohmühle wieder eine Option. (Louisa Genthe)