Nach zwei siegreichen Spielen: SV Dornach hat keine Weißwurst-Träume

Von: Nico Bauer

Teilen

So jubelte der SV Dornach neulich beim Heimsieg gegen Siegsdorf. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Erfolgreicher Saisonstart für Dornach: Der SV holt sechs Punkte in zwei Partien. Können die Dornacher beim Aufsteiger VfL Waldkraiburg nachlegen?

Dornach – In der Bezirksliga Ost gibt der SV Dornach Rätsel auf. Zwei Spiele, zwei Siege und 7:1 Tore lesen sich gewaltig. Vor dem Gastspiel beim Aufsteiger VfL Waldkraiburg (Samstag, 16 Uhr) weiß aber noch keiner so recht, was der Start wert ist.

Zwei Spiele, zwei Siege

Die meisten Mannschaften haben schon vier Ligaspiele absolviert und die Dornacher erst zwei. Das ergibt automatisch schon eine kleine Schieflage der Tabelle, weil der SVD hochgerechnet bei Punkten oder Toren ganz vorne wäre. Die beiden Siege holte man aber auch gegen den Letzten Waldperlach (ein Punkt) und den Drittletzten Siegsdorf (drei Punkte). Bei einer negativen Sichtweise könnten das die Mannschaften sein, die man für den sicheren Klassenerhalt heuer schlagen sollte.

„Das waren ganz dankbare Gegner zum Start“, sagt Sport-Vorstand Rene Reiter. Was die sechs Punkte wert sind, werde man wohl erst in ein paar Wochen richtig sehen.

„Eigentlich ist die Bezirksliga eine ganz gute Liga für uns.“

Reiter machte aber auch deutlich, dass bei den Dornachern keiner nach den zwei Siegen zum Start abhebt und von Weißwürsten träumt. Er verweist darauf, dass man in der vergangenen Saison mit dem siebten Rang und 53 Punkten die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gespielt habe. Wenn man das um einen Platz und den einen oder anderen Punkt mehr toppe, wäre es schon eine große Sache. „Eigentlich ist die Bezirksliga eine ganz gute Liga für uns“, sagt Reiter. Und wenn aus den beiden Siegen eine Serie wird, dann hat man immer noch genug Zeit, über korrigierte Ziele nachzudenken. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic, Gossner, Hanusch (Aynaci), Leidecker, Napel, Wanzinger, Antonic, Partenfelder, Rankovic, Ring, Soheili.