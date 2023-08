Basta warnt vor Stimmung in Erlbach: „Dort warten 800 Zuschauer. Die sind heiß wie Frittenfett“

VfR Garching reist zum Tabellendritten

+ © IMAGO/Sven Leifer Nico Basta hofft gegen den SV Erlbach auf den zweiten Saisonsieg. © IMAGO/Sven Leifer

Am Freitagabend reist der VfR Garching zum noch ungeschlagenen SV Erlbach. Trainer Nico Basta erwarett einen heißen Tanz beim Tabellendritten.

Garching – Mit seiner jungen Mannschaft hat der VfR Garching in der ersten Woche der Fußball-Bayernliga Süd gut mitgespielt, aber eben auch Lehrgeld bezahlt. Gegen den routinierten Regionalliga-Absteiger Rain stieß der VfR an die Grenzen. Beim Gastspiel in Erlbach (Freitag, 19.30 Uhr) wird sich zeigen, was die Garchinger aus der jüngsten Heimniederlage gelernt haben.

In den ersten beiden Partien hatten die Garchinger mitspielende Gegner und waren voll auf Augenhöhe. Rain dagegen hatte eine andere taktische Formation und nicht das Interesse am offenen Schlagabtausch. Trainer Nico Basta sagte später auch, dass seine Mannschaft mit den zuvor funktionierenden Lösungen nicht weit kam und keine Mittel fand. „Wir müssen uns bewusst sein, dass wir uns in einem Prozess befinden und aus solchen Spielen lernen müssen“, sagt Basta. In solchen Phasen müsse man das Team an die Hand nehmen und ihm die neuen Wege aufzeigen. Das war gegen Rain unter dem Spiel ein Wettlauf mit der Zeit, wobei Garching in der zweiten Halbzeit zumindest vereinzelt Chancen auf den Ausgleich hatte.

„Dort warten 800 Zuschauer, die heiß sind wie Frittenfett.“

Und jetzt wartet mit dem SV Erlbach auswärts eine ganz eklige Aufgabe mit der Atmosphäre und einer guten Mannschaft, gegen die niemand gerne antritt. „Ich spiele ehrlich gesagt lieber in Landsberg als in Erlbach“, sagt Nico Basta, „denn dort warten 800 Zuschauer, die heiß sind wie Frittenfett. Und dazu kann die Mannschaft dort auch richtig gut kicken.“

Der letzte Garchinger Sieg im östlichen Oberbayern ist auch schon ein paar Tage her. In der Bezirksoberliga siegte man 2010 mit 3:2 in Erlbach.

VfR Garching: Irovic und Pollo sind gegen den SV Erlbach noch keine Option

Die jüngsten Transfers des VfR Garching werden diesmal noch keine Rolle spielen. Der von Schwaben Augsburg gekommene Stürmer Mates Irovic hat die Spielgenehmigung, ist aber noch nicht fit. Den Mangel an Linksfüßen mindert der Italiener Giovanni Pollio, der in der U19 des SC Paderborn in der Bundesliga spielte. Der junge Mann gilt als Klasse-Kicker, ist aber in Erlbach noch keine Option.

Dort wird sich in der VfR-Abwehr etwas tun, weil Gabriel Wanzeck nach einem starken Kurzeinsatz gegen Rain in die Startelf zurückkehrt. Damit ist es wahrscheinlich, dass Marcello Ljubicic auf Außen rutscht und einer der Jungen auf die Bank muss. Im zentralen Mittelfeld könnte die Stunde von Robin Oswald schlagen, der nach überstandener Verletzung wieder bereit ist für 90 Minuten. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Aslanidis (Appiah), Hofmaier, Wanzck, Ljubicic - Vochatzer, Oswald (Günzel), Perkuhn, Gmell - Sodji, Vourtsis.