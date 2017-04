Viele Ausfälle: Bruck mit Personalsorgen gegen Aubing

SC Fürstenfeldbruck – Gegen die beiden Spitzenmannschaften aus Grünwald und Neuried hat der SC Fürstenfeldbruck punkten können. Deshlab glaubt Brucks Trainer Michael Westermair, dass seiner Elf die technisch versierteren Mannschaften besser liegen als die Kellerkinder der Liga.

Dementsprechend sieht der Coach der Begegnung am heutigen Nachmittag um 14.30 Uhr beim Tabellenfünften in Aubing unaufgeregt entgegen. „In unserer Situation heißt es jetzt: fighten, fighten, fighten. Es geht nur über das Kollektiv.“Allerdings muss er die Mannschaft umstellen. Mittelfeldspieler Tamas Madar ist mit seiner Familie für einen Kurzurlaub nach Ungarn aufgebrochen. „Das ist zwar bitter für uns, aber einem Familienvater mit zwei kleinen Kindern muss man das schon zugestehen“, sagt Westermair. Zudem fällt auch Ilija Sivonjic verletzungsbedingt aus. Außerdem ist Marcel Berger angeschlagen. Er hat vorsichtshalber nicht am Abschlusstraining am Donnerstagabend teilgenommen. „Ich hoffe, die Vorsichtsmaßnahme zeigt Wirkung und er kann in Aubing auflaufen“, so der SCF-Coach.Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1. In der Schlussphase der Begegnung verpasste es der SCF, mit einem Spieler mehr den Siegtreffer zu erzielen. Die Brucker Spieler hatten ihre Nerven nicht im Griff und machten sich das Leben unnötig schwer, indem Kapitän Julius Ostarhild und Arton Berisha ebenfalls vorzeitig zum Duschen geschickt wurden.

Text: Dieter Metzler

Quelle: fussball-vorort.de