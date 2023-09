Aufsteiger weiter in der Spitzengruppe - Kranzberg mit starker erster Hälfte - Moosburg siegt

Teilen

80 Minuten lang in Überzahl: Die Vöttinger um Patrick Sellmaier (l.) verpassten es nach der Roten Karte für Allershausens Paulo Just und dem Führungstor, das Spiel früher zu entscheiden. So blieb es bis zum Ende spannend. Foto: Michalek © Michalek

Während Aufsteiger Vötting gegen Allershausen gewinnt und weiter zu den Topteams der Kreisliga gehört, feiern auch Kranzberg und Moosburg drei Punkte.

Landkreis – Vötting bleibt die Wundertüte der Saison und ist nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Allershausen wieder Zweiter. Bei Palzing riss dagegen eine Serie, gegen Altenerding setzte es eine 1:2-Niederlage.

Minette schießt Vötting zum Last-Minute-Sieg gegen Allershausen

SV Vötting – TSV Allershausen 2:1 (1:0). Am Ende hätten sie Luca Minette am Freitagabend in Vötting wohl fast ein Denkmal gebaut. Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit. Viele hatten sich wohl schon auf ein Remis der besseren Sorte eingestellt, als sich Minette noch einmal ein Herz fasste und den Siegtreffer erzielte. Jonas Sittenauer hatte den finalen Pass gespielt, Minette zog in den Sechzehner und hielt aus gut 15 Metern einfach mal drauf: Ab in den Winkel, 2:1, sechster Saisonsieg für den Aufsteiger vom Vöttinger Kiesweiher.

Trotz Roter Karte nach elf Minuten: TSV hält gut dagegen

In den 93 Minuten davor hatten sich beide Teams ein sehenswertes Landkreisduell geliefert. Und es war eine Partie, in der den Hausherren ein früher Platzverweis samt darauffolgendem Führungstreffer in die Karten spielte: Allershausens Paulo Just hatte nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen (11.). Den anschließenden Freistoß konnte TSV-Torwart Florian Stenzenberger noch abwehren, doch im Nachsetzen traf Michael Kronthaler zum 1:0 (12.).

In der Folge verpassten es die Vöttinger, die zwar mehr von der Partien hatten, die zehn Allershausener aber auch nicht gegen die Wand spielten, das 2:0 nachzulegen. Sittenauer, Michael Düber und Patrick Sellmaier hatten gute Gelegenheiten dazu. Das rächte sich dann zunächst, denn kurz vor Schluss glichen die Gäste aus: Nach einem Foul von – Ironie des Schicksals – Luca Minette gab’s Elfmeter, Thomas Ostermaier verwandelte (84.). Vorbei war das Match noch nicht, denn es folgten die Nachspielzeit und der stramme Schuss von: Luca Minette.

„Die erste Hälfte war vielleicht die beste der bisherigen Saison.“

SV Walpertskirchen – SV Kranzberg 0:3 (0:2). War dieser Sieg die endgültige Wende für die Kranzberger? Nach dem ersten Heimerfolg vor einer Woche ließen die Ampertaler nun einen deutlichen Auswärtssieg bei einem der Mitfavoriten folgen. „Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit war das heute hochverdient“, jubelte SVK-Sprecher Stephan Schikowski hinterher. Denn gerade während der ersten 45 Minuten gaben die Gäste Vollgas. „Bei den zweiten Bällen und in den Zweikämpfen waren die Kranzberger entschlossener“, musste SVW-Coach Josef Heilmeier zugeben.

Die Gäste profitierten allerdings auch davon, dass Walpertskirchen im ersten Abschnitt defensiv etwas fahrig agierte. Wie etwa beim Führungstreffer, als sich die beiden Innenverteidiger nicht einig waren – und schon stand es 1:0 durch Thomas Kopp (10.). Danach hatte Kranzberg jedoch Glück, dass Julian Jaros aus einem Meter das Tor nicht traf. Wenig später war die Partie aber quasi vorentschieden: Spielertrainer Thomas Edlböck hielt aus 20 Metern einfach mal drauf und erzielte das 2:0 (32.). Halbzeit zwei war ausgeglichener, ohne dass Walpertskirchen in der Offensive Nadelstiche setzen konnte. Und als Jasko Hamzagic nach einem feinen Pass von der Seite schließlich zum 3:0 traf (73.), war der Wille der Gastgeber endgültig gebrochen. „Die erste Hälfte war vielleicht die beste der bisherigen Saison“, lobte Kranzbergs Stefan Schikowski.

„Es ist fast schon egal, wie dieser Sieg zustandegekommen ist.“

SC Kirchasch – FC Moosburg 1:3 (0:2). Ungemein wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt konnten die Kicker aus der Dreirosenstadt einfahren, die nach den Rückschlägen der letzten Wochen endlich wieder dreifach punkteten. „Auch Trainer Mario Sinicki schnaufte durch: „Es ist fast schon egal, wie dieser Sieg zustandegekommen ist.“

Wobei: Zu verstecken brauchen sich die Moosburger mit ihrer Vorstellung nicht. Eine Stunde lang lieferten die Gäste eine klasse Partie ab und gingen auch früh in Führung. Nach einem Schnitzer in der Sportclub-Verteidigung ließ sich Karlo Rimac nicht lange bitten und schloss aus zentraler Position ab (9.). Auch beim 2:0 sahen die Kirchascher Abwehrspieler nicht gut aus, Matthias Holzinger hatte wenig Mühe, den Spielstand zu erhöhen (31.). Kurz nach dem Seitenwechsel war die Katze dann im Sack: Der FCM kombinierte über die linke Seite, wieder leistete sich der Gegner einen Patzer in der Verteidigung, und so war es erneut Holzinger, der einen Doppelpack schnüren konnte (55.). Dann jedoch stellten die Gäste den Betrieb ein und hatten Glück, dass Kirchasch selbst nicht mehr konnte oder wollte. So verkürzte lediglich Peter Rüttiger quasi mit dem Wiederanpfiff auf 1:3 (55.).

Palzinger Personalsorgen „machen sich bemerkbar“

SVA Palzing – SpVgg Altenerding 1:2 (1:2). Erst einmal zu Ende ist die Positiv-Serie der Palzinger, die gegen den Liganeuling eine knappe und vor allem ärgerliche Niederlage einstecken mussten. Und dennoch: Trainer Gianluca Dello Buono wollte seiner Elf hinterher keinen Vorwurf machen, war sogar durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. „Die Mentalität war gut, wir haben gut dagegengehalten.“ Aber: Aktuell machen sich die personellen Ausfälle dann doch bemerkbar, „am Ende ist uns auch etwas die Kraft ausgegangen“.

Entscheidend war zudem, dass die Platzherren bald einem Rückstand hinterherlaufen mussten: Einen langen Ball schätzten die Verteidiger falsch ein, und so konnte Julian Schaumaier auf 1:0 stellen (21.). Doch Palzing egalisierte: Onur Tas hielt aus gut und gerne 35 Metern einfach mal drauf, schon zappelte das Leder im Netz (38.). Altenerding lag jedoch bald wieder vorne: Einem Angriff über den rechten Flügel folgte ein Steilpass, den erneut Schaumaier veredelte (45.). In Hälfte zwei war der SVA nur noch durch Standards gefährlich, deshalb war der Gäste-Sieg verdient. (Matthias Spanrad)