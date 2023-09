Eichenfeld verspielt kurz vor Schluss Zwei-Tore-Führung gegen Ilmmünster

Punkteteilung im Topspiel - Vötting II klettert an die Spitze - Rohrbach mit Kantersieg

Teilen

Bis zur 57. Minute sahen die Neufahrner um Tufan Cicek (l.) wie die sicheren Sieger aus. Dann schlug der SC Massenhausen – hier mit Sebastian Fischer (r.) – zurück. Foto: Lehmann © Lehmann

Während sich der SC Massenhausen und der FC Neufahrn im Spitzenspiel der A-Klasse die Punkte teilen, gehen Vötting II und Rohrbach als Sieger vom Platz.

Landkreis – Am fünften Spieltag der A-Klasse 5 gelang dem SV Vötting II mit einem 2:0-Sieg gegen die Reserve aus Kranzberg der Sprung an die Tabellenspitze. Doch aktuell ist das Team um SVV-Trainer Jannis Göft-Michaelis noch punktgleich mit der Mannschaft des FC Neufahrn, die beim 2:2 beim SC Massenhausen erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz ging. Weiter punktlos blieben derweil die Teams aus Dietersheim und Kranzberg.

SV Pulling dreht Partie gegen Unterbruck II

FCA Unterbruck II – SV Pulling 1:2 (0:0). Ein „ansehnliches A-Klassen-Spiel“ haben die beiden Mannschaften laut SVP-Coach Andreas Eckardt abgeliefert. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte und dem Gegentreffer in der 59. Minute packte die Pullinger der Ehrgeiz, so drehten sie die Partie zum 2:1-Auswärtserfolg. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Rafael Setzwein, der sein erstes Spiel im Herrenbereich absolvierte. „Am Freitag zu gewinnen, ist immer gut“, scherzte Trainer Eckardt, der mit der Leistung seines Teams durchaus zufrieden war.

Tore: 1:0 Simon Fischer (59.), 1:1 Abousria Diarra (63.), 1:2 Rafael Setzwein (77.).

„Unsere nächsten Gegner können sich warm anziehen.“

TSV Eching II – SC Kirchdorf II 1:2 (0:1). Dank einer leidenschaftlich agierenden Defensive und einer treffsicheren Offensive bezwang die SCK-Reserve den bis dato ungeschlagenen TSV Eching II. Nach ihrem Freistoßtreffer in der 22. Minute legten die Gäste nach schönem Zusammenspiel zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung nach. Das Echinger Anschlusstor resultierte aus einem individuellen Fehler, fiel aber zu spät für dem TSV. „Unsere nächsten Gegner können sich warm anziehen“, gibt sich Kirchdorfs Coach Severin Reinmoser kämpferisch.

Tore: 0:1 Dennis Lederer (22.), 0:2 Stephan Fischer (52.), 1:2 Samuel Glogowski (87.).

Eichenfeld verspielt kurz vor Schluss Zwei-Tore-Führung gegen Ilmmünster

SG Eichenfeld-Freising – SV Ilmmünster 3:3 (1:1). Seine Elf habe den frühen Rückstand gedreht, doch dann den Gegner „am Leben gehalten“: So lautete das Fazit von SGE-Trainer Ludger Reuter. Nach einem starken Auftakt in die zweite Hälfte führte sein Team bis kurz vor Schluss mit zwei Toren Vorsprung. Danach folgten laut Reuter „ungewohnte Nachlässigkeiten in der Defensive“ – und mit dem Abpfiff kassierte Eichenfeld noch den Ausgleich. „Unterm Strich waren wir selbst schuld, weil wir es über 90 Minuten nicht geschafft haben, Sicherheit in die Defensive zu bekommen“, gab der Trainer nach der Partie zu Protokoll.

Tore: 0:1 Fabian Egen (5.), 1:1 Florian Feucht (45.+2), 2:1 Markus Ujwari (52.), 3:1 Niklas Reuter (60.), 3:2 Lukas Preitschopf (82.), 3:3 Matthias Preitschopf (90.+1).

„Wir können auch gewinnen und zu Null spielen, wenn wir keinen guten Tag haben.“

SV Kranzberg II – SV Vötting II 0:2 (0:2). Trotz einer schwachen Leistung hat die Vöttinger Reserve ihren Siegeszug fortgesetzt. Nach einem verunglückten Pass in der Defensive schnappte sich Sebastian Pflügler die Kugel und schob zur Führung ein (13.). Nur sieben Minuten später war es erneut Pflügler, der einen individuellen Fehler nach einem Eckstoß zum 2:0 ausnutzte. In der zweiten Hälfte erspielten sich die Hausherren zwar mehrere Chancen, doch die Elf von Jannis Göft-Michaelis war in dieser Partie die effektivere Mannschaft. „Wir können auch gewinnen und zu Null spielen, wenn wir keinen guten Tag haben“, freut sich der SVV-Coach.

Tore: 0:1 Sebastian Pflügler (13.), 0:2 Sebastian Pflügler (20.).

Der TSV Rohrbach II zerlegt Dietersheim

SV Dietersheim – TSV Rohrbach II 1:5 (1:2). Weniger klar, als es das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie in Dietersheim. Nach der frühen Führung kassierte das Heimteam trotz starker Leistung zwei unnötige Gegentreffer. Und nach dem Wiederanpfiff gab man die Partie mit zwei Unachtsamkeiten ganz aus der Hand – auch wenn sich die Dietersheimer Kicker weiterhin Möglichkeiten erarbeiteten. „Wir müssen schauen, dass wir aus diesem Tief rauskommen“, weiß auch SVD-Abteilungsleiter Mario Spoljaric.

Tore: 1:0 Matthias Praml (9.), 1:1 Florian Surauer (32.), 1:2 Alex Telari (34.), 1:3 Arnis Rushiti (47.), 1:4 Kalman Rati (52.), 1:5 Julian Frömel (74.).

Kein Sieger im Topspiel

SC Massenhausen – FC Neufahrn 2:2 (0:2). „In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht auf dem Platz“, ärgerte sich SCM-Coach Andreas Langer. Doch nach dem 0:2 zur Pause habe Massenhausen in den zweiten 45 Minuten sein „wahres Gesicht“ gezeigt. Mit einem direkt verwandelten und einem indirekt unter der Mauer hindurchgeschossenen Freistoß gelang den Hausherren noch der Ausgleich. „Einen Punkt gegen Neufahrn finde ich okay“, so Langer, der mit der Leistung trotzdem nicht ganz zufrieden sein kann.

Tore: 0:1 Kevin Ogbebor (2.), 0:2 Marco Presser (42.), 1:2 Marco Rakonic (57.), 2:2 Andreas Schwarz (66.). (Franziska Kugler)