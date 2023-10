Vötting und Unterbruck klettern nach oben – Kranzberg schlägt Eitting – Wichtiger Sieg für Palzing

Die Vöttinger Protagonisten des goldenen Tores: Vorlagengeber Conrad Carl Czuprin herzt den 1:0-Schützen Joshua Goodluck, der nach der passgenauen Vorarbeit nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte. Foto: Lehmann © Lehmann

Allen Grund zur Freude haben Moosburg, Vötting, Kranzberg, Unterbruck und Palzing: Die Teams holen in der Kreisliga drei Punkte.

Landkreis – Palzing gelang mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen den FC Finsing die Wende. Dies half wiederum dem SV Vötting, der nach seinem 1:0-Sieg gegen Eichenried wieder Tabellenzweiter ist.

„Von vorne bis hinten war das eine gute Leistung.“

FC Moosburg – FC Lengdorf 2:0 (1:0). Nach der 1:3-Niederlage in Moosen gab es in der vergangenen Woche Redebedarf bei den Moosburger Kickern. Und die Aussprache hat offensichtlich Wirkung gezeigt, denn gegen Lengdorf gelang den Dreirosenstädtern ein immens wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga 2. „Am Ende haben wir verdient und schon auch souverän gewonnen“, resümierte Trainer Mario Sinicki. Der Coach hatte für diese Partie manches umgestellt – und so schlecht stellte sich die neu formierte FCM-Elf nicht an. „Von vorne bis hinten war das eine gute Leistung“, honorierte der Trainer den Auftritt seiner Mannschaft.

Allerdings war es auch so, dass der FCL nicht viel anzubieten hatte – auch nicht, nachdem Karlo Rimac die Hausherren nach einem Steckpass von Matthias Holzinger in Führung gebracht hatte (23.). Spannend und kurios wurde das Match dann kurz vor und nach der Pause: Erst bekam Lengdorfs Martin Rott eine Zeitstrafe (45.), danach verabschiedete sich Tobias Lechner mit einer Roten Karte (56.). In Unterzahl trat der FCL energischer auf und vergab die große Chance aufs 1:1. Doch nach etwas mehr als einer Stunde sorgte Moosburg schließlich für die Vorentscheidung – und zwar mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“. Thomas Vogl hatte den Ball serviert, und Mihai Raducanu drosch das Ding aus 35 Metern volley in die Maschen (67.).

Matchwinner Goodluck: Vötting schlägt Eichenried

SV Vötting – SV Eichenried 1:0 (1:0). Es muss nicht immer ein schönes Spiel sein. „Das war ein klassischer Arbeitssieg“, zog Vöttings Coach Maximilian Peschek nach der Partie Bilanz. Nach den jüngsten beiden Niederlagen war es ein wichtiger Erfolg für den SVV, wobei sich Schlusslicht Eichenried nach Kräften wehrte. „Ein Remis wäre schon auch in Ordnung gewesen“, musste Peschek zugeben.

Den Hausherren war früh der einzige Treffer des Tages gelungen. Conrad Carl Czuprin hatte gefühlvoll von der Seite geflankt, sodass Joshua Goodluck aus gut fünf Metern nur noch seinen Fuß hinzuhalten brauchte (19.). In der zweiten Hälfte spielte es den Vöttingern dann auch in die Karten, dass der SVE zum einen seine Torchancen nicht nutzte und zum anderen Michael Kopp in der Schlussphase per Ampelkarte nach Foul und Meckern vom Feld musste. Beim SVV hatte Jacob Thalhuber frei vor Eichenried-Keeper Taygun Yildiz die Möglichkeit zur Vorentscheidung, er konnte das Leder aber nicht im Kasten unterbringen.

„Wir haben hinten alles weggekämpft und daher verdient gewonnen.“

SV Kranzberg – FC Eitting 2:0 (1:0). Schön langsam zum Favoritenschreck werden die Kicker des SV Kranzberg, die den Gästen aus Eitting drei Zähler abtrotzten und damit in der Tabelle immer besser dastehen. Vor allem defensiv trat die Elf der beiden Spielertrainer Dennis Hammerl und Thomas Edlböck bärenstark auf: „Wir haben hinten alles weggekämpft und daher verdient gewonnen“, sagte Sprecher Stephan Schikowski.

Eitting versuchte mit seiner Dominanz zum Erfolg zu kommen, gegen die Ampertaler war jedoch nichts auszurichten. In die Karten hatte den Hausherren auch die frühe Führung gespielt: Edlböck machte den Vorlagengeber – und Thomas Kopp nahm im Strafraum dankend an und vollstreckte (12.). In der Folge verlagerte sich der SVK aufs Verteidigen, doch auch offensiv setzten die Hausherren Nadelstiche. Hammerl und Florian Kleidorfer verpassten allerdings das 2:0. Zudem hätte Eitting beinahe ein Eigentor erzielt, die Querstange stand aber im Weg. So fiel das 2:0 erst in der Schlussphase – und das mit einem Traumtor: Florian Edlhuber, eigentlich Innenverteidiger, schnappte sich an der Mittellinie das Spielgerät, dribbelte bis in den Strafraum und schloss ab (72.).

Unterbruck schenkt Moosinning II fünf Tore ein

FCA Unterbruck – FC Moosinning II 5:0 (1:0). Wenn Unterbruck spielt, gibt es meistens viele Treffer zu notieren. So entwickelte sich auch die Partie gegen die Moosinninger Reserve zu einem halben Schützenfest. „Es war ein hochverdienter Sieg, vielleicht fiel er ein wenig zu hoch aus“, sagte Trainer Alfons Deutinger.

Dabei hatte der Minutenzeiger noch keine komplette Umdrehung hinter sich, als der Ball bereits im FCM-Netz zappelte: In der eigenen Hälfte fingen die Hausherren die Kugel ab, Matteo Kern brachte Matthis Hayer ins Spiel, und der ließ sich das 1:0 nicht nehmen (1.). In der Folge taten sich die Unterbrucker offensiv etwas schwer, allerdings hätte es nach einem Foul an Andreas Hohlenburger Elfmeter geben müssen. Nach dem Seitenwechsel machte Moosinning II mehr auf, was dem FCA Räume bot. Und die nutzte die Deutinger-Elf: Eine Freistoßflanke aus 40 Metern legte Markus Zacherl noch einmal ab für Patrick Hauptkorn, der das 2:0 erzielte (53.). Damit war der Bann gebrochen. Zwei Konter, die jeweils Hohlenburger vollendete (59./73.), und ein feiner Spielzug, an dessen Ende Daniel Nefzger das Leder am langen Pfosten nur noch einschieben musste (83.), machten den Tag perfekt.

„Die Mannschaft hat sich mega reingeworfen.“

SVA Palzing – FC Finsing 2:1 (0:1). Das wollten sie dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Einen Katastrophen-Auftritt hatten sich die Palzinger letzte Woche geleistet, gegen das Topteam FC Finsing folgte nun die Wiedergutmachung. „Die Mannschaft hat sich mega reingeworfen“, lobte Coach Gianluca Dello Buono und fügte an: „Das war eine tausendprozentige Steigerung.“

Dennoch mussten die Hausherren lange einem Rückstand hinterherlaufen, Tom Simml hatte für die Gäste getroffen (22.). Dann gab es auch noch einen Elfer für Finsing, den Fabian Kövener aber an die Latte nagelte (55.). Danach drehte das SVA das Match noch komplett. Zunächst schlug Fabio Klersy eine Flanke in den Strafraum, wo Fabian Radlmaier goldrichtig stand und einnickte (77.). Und wenig später klingelte es erneut im Finsinger Kasten: Radlmaier hielt aus der Ferne einfach mal drauf, das Leder wurde noch abgefälscht und zappelte schließlich im Netz (83.). (Matthias Spanrad)