Joker Wägner trifft nach einer Minute: 18-Jähriger setzt den Schlusspunkt für Langengeisling

Von: Helmut Findelsberger

Unsanft gestoppt wird in dieser Szene Langengeislings Florian Rupprecht (blau) vom Siegsdorfer Tobias Huber. Foto: Riedel © Riedel

Der FC Langengeisling gewinnt eine durchschnittliche Bezirksliga-Partie deutlich und verdient – gegen Siegsdorf feiern die Hausherren einen 3:0-Sieg.

Langengeisling – Ein fußballerischer Leckerbissen war die Bezirksligapartie zwischen dem FC Langengeisling und dem TSV Siegsdorf wahrlich nicht. Entscheidend für das Heimteam war das, was unterm Strich rauskam. Ein 3:0 (2:0)-Sieg, der absolut verdient war – und darüber gab es keine zwei Meinungen.

Mit dem Pressing der Gäste hatte Langengeisling nur in den ersten Minuten Probleme und kam allmählich zu Halbchancen. Der aufgerückte Verteidiger Luca Seeholzer verpasste sträflich allein gelassen den Ball von David Riederle knapp, und nach dem Luftloch eines Siegsdorfers hätte Spielertrainer Maxi Hintermaier freie Bahn gehabt, war aber offensichtlich zu überrascht.

Traumtor sorgt für Langengeislinger Führung

Als Riederle nach einer Viertelstunde in Robben-Manier von rechts in die Mitte zog, wurde sein Schuss noch geblockt. Den berühmten „zweiten Ball“ nahm Kilian Stenzel volley und traf aus rund 20 Metern zum 1:0.

Nach einem Eckball wurde der Kopfball von Siegsdorfs aufgerücktem und großgewachsenen Verteidiger Paul Glassl von der FCL-Abwehr geblockt. Wenig später verhinderte Geislings Schlussmann Michael Hierl per Fußabwehr Schlimmeres nach Andreas Buchbergers Abwehrversuch. Von den Gästen kam sonst wenig bis gar nichts.

Zwei-Tore-Vorsprung nach 25 Minuten

Dann wurde Hintermaier, Richtung Torauslinie unterwegs, von den Beinen geholt. Vom Elfmeterpunkt verlud Max Maier den Zwei-Meter-Hünen Fabian König im Gäste-Tor zum 2:0. Da waren 25 Minuten gespielt, und Bayernliga-Schiri Xaver Fabisch hätte getrost zur Pause pfeifen können, denn es passierte so gut wie nichts mehr.

Gastgeber verpassen die Vorentscheidung

Mit Wiederbeginn wurde es immerhin ein offener Schlagabtausch. Der erste und für lange Zeit beste Spielzug kam von den Gästen, aber Paul Wittmanns Schuss wurde geblockt, und Stefan Mauerkirchners strammer Versuch verfehlte das Ziel. Die Chiemgauer forderten die FCL-Defensive noch einige Zeit, zunächst aber ohne nennenswerte Möglichkeiten zu Zählbarem. Drei gelbe Karten handelten sich dafür die Hausherren ein, und Siegsdorf musste zweimal verletzungsbedingt wechseln. Überhart war das Spiel aber zu keinem Zeitpunkt.

Langengeisling hätte aus Hintermaiers Flankenläufen das eine oder andere Mal für eine Vorentscheidung sorgen können. So hatten sie auf der anderen Seite Riesenglück, als nach 70 Minuten Felix Schrobenhausers Kopfball am Pfosten landete und kurz vorher sich zwei Gästespieler nach einem Eckball gegenseitig am Torschuss gehindert hatten.

Zwei Jungspunde sorgen für Schwung

Aber das schienen Weckrufe für Geisling gewesen zu sein. Schüsse von Kapitän Hannes Dornauer und Stenzel wehrte TSV-Keeper König klasse ab. Die beiden 18-jährigen Elias Mehringer und Maxi Wägner kamen dann aufs Feld. Eine Minute im Spiel, drosch Wägner, der Jüngere der beiden, die Kugel zum 3:0 in die Maschen. Zwei Minuten vor Schluss schickte Hintermaier dann Mehringer über die linke Seite, und nach dessen Flanke verhinderte ein TSV-Verteidiger einen weiteren Wägner-Treffer. Solchen Direktfußball hätten die Zuschauer gerne öfter gesehen. (Helmut Findelsberger)