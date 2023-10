„Wahnsinnsspiel“ in Wolfratshausen – Höhenrain gewinnt gegen den FC Stern München II

Von: Dominik Stallein

Teilen

BCF-Trainerin Franziska Hein war mit dem Auftritt ihres Teams gegen Altötting zufrieden: „Es war eine sehr starke Mannschaftsleistung.“ © Patrick Rohrmoser

Während der BCF Wolfratshausen einen Kantersieg im Spitzenspiel der Bezirksoberliga feiert, fährt auch der FSV Höhenrain drei Punkte ein.

Wolfratshausen – Mit einem solchen Klassenunterschied hatte niemand gerechnet: Das Duell zwischen dem Tabellenführer vom BCF Wolfratshausen mit den Verfolgern aus Altötting wurde zum Schützenfest mit elf Toren – und einem 8:3-Kantersieg der Farcheterinnen.

„Wir waren von den Mädels begeistert.“

„Wir haben viele wirklich tolle Kombinationen drin gehabt, zum Zuschauen war es ein Wahnsinnsspiel“, fasst Übungsleiterin Franziska Hein zusammen. Die BCF-Frauen glänzten in mehreren Momenten offensiv – und zeigten eine große Ideenvielfalt, zu Torchancen zu kommen: Außenverteidigerin Kristina Schuster traf etwa sehenswert aus der Distanz, Franziska Hilmer pumpte sich an zwei Gegnerinnen vorbei, einige Treffer fielen nach Eckbällen, Lena Jocher kontrollierte einen langen Diagonalball auf engem Raum und schob in derselben Bewegung clever ein. „Es war eine sehr starke Mannschaftsleistung – wir waren von den Mädels begeistert“, sagt Franziska Hein.

BCF baut Tabellenführung aus

Auch drei Gegentore trübten die Freude im Farcheter Lager nicht – unter anderem deshalb, weil sie nach starken Solo-Aktionen der treffsichersten Altöttingerin Sandra Utzschmid fielen. Viele Torchancen ließ die Abwehr trotzdem nicht zu. Mit dem Sieg baut der BCF seine Tabellenführung aus und hat vier Punkte Abstand zu den Verfolgern aus Altötting – beziehungsweise fünf auf Gilching, die ein Spiel weniger bestritten haben. (Dominik Stallein)

Höhenrain stellt früh die Weichen für den Heimsieg

FSV Höhenrain - FC Stern München II 2:0 (2:0) – Früh stellten die Fußballerinnen des FSV Höhenrain die Weichen auf Sieg gegen den FC Stern München II.

Die Gastgeberinnen dominierten die ersten zehn Minuten der Partie. Allerdings nutzten sie ihre Torchancen nicht konsequent, weil sie die Angriffe zunächst nicht richtig zu Ende spielten. Danach kippte das Spiel ein wenig, und die Gäste bestimmten das Geschehen. Solange bis es zu einem Fehlpass im Aufbau der Münchner kam, den Nicole Mark abfing und Lisanne Röhrdanz zum 1:0 (19. Minute) verwandelte. Auch das 2:0 fünf Minuten später entstand durch einen Fehlpass im Aufbau der Gäste. Dieses Mal fing Amata Darchinger den Ball ab und Röhrdanz war erneut zur Stelle und vollstreckte eiskalt vor dem Tor.

Der FC Stern München II hat nichts mehr entgegenzusetzen

Die restliche Zeit der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches und temporeiches Spiel, das jedoch keine weiteren hochwertigen Torchancen hervorbrachte. In der zweiten Halbzeit hätte Melanie Seichter früh den Deckel draufsetzen können. Doch sie vergab ihre Möglichkeit. Im weiteren Verlauf hatten die Fußballerinnen aus München mehr vom Spiel. Doch die Abwehr der Gastgeberinnen ließ keine Großchance zu, und Jessie Gerlach, die Torhüterin der Höhenrainerinnen, hatte einen relativ entspannten Vormittag. Somit gewannen die Höhenrainerinnen das dritte Spiel in Folge und stehen weiter auf Tabellenplatz fünf. (Redaktion Isar-Loisachbote)