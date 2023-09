„Hatten Torchancen für drei Spiele“ - Walpertskirchen scheitert am Pech und Moosinnings Routine

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

(Zu)packender Zweikampf: Maximilian Spreitzer (l.) und der Moosinninger Dominik Gunderlach. Foto: DFi © DFi

Es sollte einfach nicht sein: Der SV Walpertskirchen muss sich trotz Chancen-Wucher mit 1:2 gegen den FC Moosinning II geschlagen geben.

Moosinning – Egal, wie viele Pfostentreffer und Hochkaräter sich ein Team herausspielt, es zählen Tore. Und da hatte der FC Moosinning 2 im Kreisliga-Gipfeltreffen gegen den SV Walpertskirchen mit 2:1 (1:0) Toren am Ende die Nase vorn. Drei Aluminium-Treffer bei den Gästen, in der Schlussphase einer von Moosinning, jede Menge spektakuläre Torhüter-Paraden und tolle Spielzüge – die Zuschauer bekamen alles geboten. Vor allem jedoch einen Abnützungskampf in Reinkultur.

Für die ersten Aufreger im FCM-Strafraum sorgte Adrian Alexy. Einmal zielte er knapp vorbei, und bei einem Zuspiel war Christian Käser im Abseits. Moosinning stellte sich allmählich auf das Forechecking der Gäste besser ein. Einen weiten Ball lenkte Spielertrainer Manuel Gröber nach 19 Minuten gekonnt per Kopf auf Fehmi Bagci weiter, aber ein Walpertskirchener Verteidiger konnte einen Einschlag verhindern.

Hofmeister muss nach Treffer verletzungsbedingt ausgewechselt werden

Zwei Minuten später war‘s passiert. Wieder ging es über Bagci auf rechts, und dessen Steckpass verwertete Alexander Hofmeister flach ins lange Eck zum 1:0. Drei Minuten später forderte der Torschütze mit einem Kopfball nach einer Freistoßflanke Keeper Stefan Gröppmaier eine Glanzparade ab.

Nach einer halben Stunde ging es für Hofmeister nicht mehr weiter. Es war der erste von einigen verletzungsbedingten Wechseln, die diese immer stärker umkämpfte Partie auf beiden Seiten nötig machte. Vorher konnte FCM-Keeper Tobias Pfanzelt mit Hilfe des Pfostens einen Alexy-Freistoß von der Linie kratzen. Da war‘s der linke, und drei Minuten vor der Pause knallte Marius Orthuber das Leder an den rechten Pfosten des FCM-Tores.

Moosinning II erhöht nach zahlreichen Abschlüssen

Die letzten Nadelstiche vor dem Pausenpfiff setzte dann Moosinnings Christoph Kollmannsberger. Aber ein Verteidiger der Gäste sowie der Torhüter verhinderten eine höhere Führung der Hausherren.

Kurz nach Wiederbeginn musste SVW-Schlussmann Gröppmaier weit raus. Den Ball konnte er vor Zeno Fendt noch wegschlagen, ehe es zum Crash kam. Nach einigen Minuten Behandlung der beiden ging es für Fendt nicht mehr weiter, zehn Minuten später gab Gröppmaier auf. Yannick Schmitt hatte kaum dessen Posten eingenommen, da nutzte Gelb-Schwarz die Unsortiertheit der Gäste. Der 34-jährige Gröber umspielte nach weitem Ball mit all seiner Cleverness den Torhüter und war auch von zwei Verteidigern auf dem Weg zum 2:0 nicht mehr aufzuhalten.

Aluminium-Pech und Chancen-Wucher auf Seiten der Walpertskirchener

Walpertskirchen brauchte ein paar Minuten, um sich zu berappeln. Die erste Druckphase schloss Christian Käser trocken ab zum Anschlusstreffer (65.). Es folgten ein wahrer Sturmlauf, acht Minuten später durch Käser der nächste Pfosten-Knaller und ein richtiger Chancen-Wucher. Die Gastgeber verteidigten mit Routine und nicht gerade zimperlich. Schwerstarbeit auch für Schiri Finn Augst, der fünfmal Gelb und einmal Gelb-Rot gegen den FCM und einmal Gelb gegen den SVW zückte. In der fünften von zehn Nachspielminuten verhinderte SVW-Keeper Schmitt mit Hilfe des Pfostens noch einen Treffer von Maximilian Henneberger, aber es reichte für Moosinning auch so. (Helmut Findelsberger)

Die Stimmen zum Spiel

Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moosinning: „Wir waren von der ersten Sekunde voll drin in den Zweikämpfen. Wir sind auch verdient in Führung gegangen, hatten dann aber Glück bei den Pfostenschüssen. In der zweiten Halbzeit lebte das Spiel von den Zweikämpfen, und wir haben uns wirklich in jeden reingeschmissen. Wir hatten noch mal Glück bei einem Pfostentreffer, aber auch die Chance zum 3:1. Jeder hat alles gegeben. Kompliment an mein Team und auch an Walpertskirchen.“

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: „Ich denke mir immer wieder, ich hab schon alles erlebt, aber das heute war schon schwierig. Wir sind zwar nicht gut in die Partie gekommen. Trotzdem hatten wir Torchancen für drei Spiele, aber wenn man sie nicht macht... Wir können aber auch besser Fußball spielen, als wir‘s heute gezeigt haben. Gratulation an Moosinning.“