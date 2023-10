Warngau überrascht Aying - Packung für Bayrischzell - Remis im Derby

Das 1:0 von Darching (in Rot) spornte Otterfing an. Foto: tp © tp

In der Kreisklasse feierten der FC Rottach-Egern, SV Warngau und FC Deisenhofen III Siege. Darching und Otterfing teilen sich die Punkte.

Landkreis – Mit einem 2:3-Auswärtssieg beim TuS Holzkirchen II eröffnete der FC Rottach-Egern den neunten Spieltag in der Kreisklasse 3. Die Überraschung des Spieltags glückte dem SV Warngau, der sich zu Hause mit 4:2 gegen die SG Aying/Helfendorf durchsetzte. Chancenlos war der SV Bayrischzell gegen Deisenhofen. Das Spitzenspiel zwischen der DJK Darching und dem TSV Otterfing endete 1:1.

„Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir mental in kein Loch fallen.“

„Wir kriegen es einfach nicht hin und machen in der Defensive zu viele individuelle Fehler“, ärgert sich Holzkirchens Trainer Freddy Waizmann, der die zweite Mannschaft beim Heimspiel gegen den FC Rottach-Egern betreute, nachdem Thomas Seethaler beim Landesliga-Team eingespringt. Durch einen von Achim Kreilinger verwandelten Elfmeter ging der TuS in Führung, Franz Pietzko glich per Freistoß aus. Benedikt Waizmann brachte die Holzkirchner im zweiten Durchgang erneut in Führung, doch ein 20-Meter-Schuss von Pietzko und eine starke Einzelaktion von Tobias Schlichtner bescherten den Kickern vom Birkenmoos einen 3:2-Sieg. „Wir haben ein sehr junges Team, das noch in der Lernphase ist. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir mental in kein Loch fallen. Wir sind fast in jedem Spiel vorne, aber bringen es nicht durch“, resümiert Waizmann. Rottachs Trainer Bernhard Gruber war hingegen zufrieden: „Wir haben unser Spiel durchgezogen und hatten auch das Spielglück auf unserer Seite. In der ersten Halbzeit haben wir nicht viel zugelassen. Mit der Leistung bin ich zufrieden.“

Tore: 1:0 Kreilinger (26./FE), 1:1 Pietzko (33.), 2:1 Waizmann (47.), 2:2 Pietzko (55.), 2:3 Schlichtner (72.).

Der SV Warngau dreht die Partie gegen Favorit Aying

Im ersten Durchgang waren die Gäste aus Aying überlegen. Nach dem 0:1 verwandelte Ben Stadler einen Freistoß direkt zum Ausgleich, und bei den Gästen flog Michael Scherer mit Ampelkarte vom Feld. „Das führte zu einem Bruch im Spiel von Aying. Wir wollen den Sieg dann mehr und haben den Kampf angenommen“, berichtet SV-Kicker Bene Gerr. Eine direkt verwandelte Ecke von Martin Eisenkolb und zwei Alleingänge von Felix Höger sorgten für klare Verhältnisse. Das 2:4 war Ergebniskosmetik. Gerr: „Wir haben am Ende nichts mehr zugelassen und uns den Dreier aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient.“

Tore: 0:1 Steinegger (38.), 1:1 B. Stadler (56.), 2:1 Eisenkolb (62.), 3:1 Höger (67.), 4:1 Höger (75.), 4:2 Steinegger (89.) Gelb-Rot: Scherer (64./ Aying).

Deisenhofen III zerlegt den SV Bayrischzell

Um den einen oder anderen Treffer zu hoch fiel das Duell zwischen dem SV Bayrischzell und dem FC Deisenhofen III aus. Der SV geriet im ersten Durchgang durch zwei Freistöße aus der Distanz ins Hintertreffen. „In der zweiten Halbzeit haben wir super mitgespielt. Am Ende haben wir aufgemacht, daher ist das Ergebnis so hoch ausgefallen“, erklärt SV-Trainer Gerry Wimmer. Kilian Weilbach und Maxi Lohmann hatten Bayrischzell zwischenzeitlich herangebracht.

Tore: 0:1Petereit (14.), 0:2 Sevkovic (19.), 0:3 Finkbeiner (65.), 1:3 Weilbach (66.), 1:4 Finkbeiner (68.), 2:4 Lohmann (70.), 2:5 Sevkovic (74.), 2:6 Sevkovic (80.), 2:7 Sevkovic (90.+1).

„Mit dem Punkt können wir leben.“

„Das Spiel war kein Vergleich zu Mittwoch. Beide Teams haben viele Bälle geschlagen. Es gab auf beiden Seiten wenig Chancen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban über das Spitzenspiel, bei dem der TSV zum ersten Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz ging. Hans Schlagbauer hatte Darching kurz vor der Pause in Führung gebracht, nachdem in der Anfangsphase die Gäste die besseren Möglichkeiten gehabt hatten. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Simon Eder durch einen umstrittenen Strafstoß der Ausgleich. Zudem hatte die DJK noch Pech bei einem Lattenschuss. „Das Spiel war von beiden Seiten etwas zu hart geführt. Am Schluss ist das Unentschieden verdient, mit dem Punkt können wir leben“, sagt DJK-Trainer Hans Brumbauer über das zweite Derby binnen fünf Tagen. Der TSV bleibt damit Tabellenführer, die DJK hat den Einzug in die Meisterrunde weiter selbst in der Hand. (Thomas Spiesl)

Tore: 1:0 H. Schlagbauer (41.), 1:1 S. Eder (47./FE).