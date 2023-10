Forstern trifft in Taufkirchen spät zum 2:2 – Wartenberger Einbahnstraßen-Fußball gegen Finsing

Sturmtank: St. Wolfgangs Luca Lamprecht (schwarzes Dress) setzte sich hier gegen Mehmet Cay, Mert Gül und Ömer Altinisik (rote Dressen, v. l.) durch. Foto: Dominik Findelsberger © Dominik Findelsberger

Während Hohenpolding, Wartenberg und Oberding in der Kreisklasse drei Punkte holen, trennen sich St. Wolfgang und Türkgücü Erding mit einem Remis.

Hohenpolding entführt drei Punkte aus Langengeisling

FC Langengeisling 2 0 FC Hohenpolding 3. FCL-Trainer Sebastian Held war bedient: „Kann man in der Zeitung auch mal eine Spalte frei lassen und einfach nur schreiben: ‚Ohne Worte’? Es war eine höchst verdiente Niederlage für uns. Der einzige, der in unserer Mannschaft Normalform erreichte, war unser Torwart Christian Bernhardt. Sonst hätte es auch sechs oder sieben zu Null ausgehen können. Wir müssen wirklich froh sein, nur 0:3 verloren zu haben.“ Bereits früh unterlief den Hausherren ein Ballverlust im Mittelfeld, Hohenpoldings Malte Keding verwandelte zum 1:0 (9.). Dann verschossen die Gäste noch in der ersten Halbzeit einen Elfmeter, ehe Vitus Hörl nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte (48.). Hohenpolding hätte dann frühzeitig den Deckel drauf machen können, doch Bernhardt vereitelte mehrere Hochkaräter. Kurz vor Schluss traf Maximilian Nitzl zum 3:0-Endstand (89.).

Spitzenreiter Wartenberg schlägt Schlusslicht Finsing II

TSV Wartenberg 2 FC Finsing 2 0. Spitzenreiter Wartenberg ließ gegen Finsings Zweite nichts anbrennen. Nikolai Davydov traf bereits früh zum 1:0 gegen das Schlusslicht. Nach einem Chipball in den Sechzehner, den ein Finsinger Abwehrspieler unterlaufen hatte, vollendete er per Flachschuss ins linke Eck. Florian Hornauer legte nach schönem Doppelpass mit Daniel Bauer das 2:0 drauf, indem er den Ball per Direktabnahme aus zehn Metern ins lange Eck beförderte (23.). Es folgte laut TSV-Pressesprecher Thomas Rademacher „Einbahnstraßenfußball“ aufs Gästetor. „Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit eine Palette von Möglichkeiten vergeben, auch weil Finsings Torwart stark reagierte. Unterm Strich war es eine klare Angelegenheit.“

Stemmer schießt Oberding zum Sieg gegen Hörgersdorf

FC Hörgersdorf 1 TuS Oberding 2. In einem für Hörgersdorfs Trainer Georgios Karisis „ausgeglichenen Spiel mit vielen Zweikämpfen und Fouls“ hatten die Gäste – angeführt von Spielgestalter Markus Weber – das bessere Ende für sich. Nach 23 Minuten brachte Oberdings Quirin Sepp einen Standard an den langen Pfosten irgendwie im FCH-Tor unter. Nach ein paar Umstellungen kam die Karisis-Elf besser ins Spiel. Die Folge war der Ausgleich durch Daniel Karpfinger, der einen schönen Pass von Martin Stöckl in bester Stürmermanier zum 1:1 verwandelte (71.). Sieben Minuten vor Schluss spielte der TuS einen Konter stark aus, Hörgersdorf schlief in der Defensive, und Sebastian Stemmer traf noch zum 2:1-Endstand.

Der TSV St. Wolfgang und Türkgücü Erding teilen sich die Punkte

TSV St. Wolfgang 1 Türkgücü Erding 1. Das 1:0 für die Gastgeber fiel nach einem Konter. Türkgücü verlor den Ball im Vorwärtsgang, und Marco Suchy traf mit einem Schuss aus der zweiten Reihe (51.). Der Ausgleich gelang den Erdingern erst kurz vor Schluss. Eine Freistoßflanke ins Zentrum landete mit des Gegners Hilfe im Tor, weil Felix Müller den Ball unglücklich über den eigenen Keeper hinweg ins eigene Netz beförderte (88.). Türkgücü-Sprecher Gökmen Uluhan resümierte: „Wegen zu vieler liegen gelassener Torchancen haben wir den Sieg aus meiner Sicht verpasst. Auch wenn wir am Ende Glück hatten, dass St. Wolfgang nur die Latte traf.“

Ottenhofen besiegt Berglern

DJK Ottenhofen 4 SVE Berglern 1. So klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Angelegenheit nicht. „Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, zunächst sogar mit Vorteilen für Berglern. Wenn es unentschieden ausgeht, kann sich auch keiner beschweren“, sagte DJK-Cheftrainer Benjamin Settles. Trotzdem gewann sein Team deutlich. Lucas Wastian hatte die Eintracht mit einem Flachschuss aus 18 Metern in Führung geschossen (31.). Markus Morawietz glich kurz vor der Pause nach einer Standardsituation per Seitfallzieher aus (42.). Auch das 2:1 fiel nach einem Standard. Eine Ecke kam zurück zum Eckenschützen Dennis Schmidt, der in den Sechzehner lief und flach vollendete (76.). Andreas Lechner nach einem Konter (80.) und Lukas Meinzer (89.) schraubten das Ergebnis am Ende noch in die Höhe.

Remis in letzter Sekunde: Forstern holt Punkt gegen Taufkirchen

BSG Taufkirchen 2 FC Forstern 2. Nach torloser erster Halbzeit nahm BSG-Angreifer Fabian Aigner nach einem Steilpass den Ball gut mit und schob ihn am Forsterner Schlussmann Stefan Renauer vorbei über die Linie (47.). Der Ausgleich resultierte aus einem langen Ball. Vor dem Tor war Alexander Huber mit dem Kopf zur Stelle (76.). Das 2:1 erzielte Thomas Heilmeier. Der Taufkirchener überlupfte nach einem Ball in die Spitze den gegnerischen Keeper (87.). Das war’s noch nicht. Denn mit der letzten Aktion in der achtminütigen Nachspielzeit verwandelte Doppeltorschütze Huber einen berechtigten Strafstoß zum 2:2. BSG-Coach Thomas Bachmaier konstatierte: „Wir wollten das Spiel bestimmen, Forstern kam eher über lange Bälle und gute Standards. Einer davon traf auch die Latte. Wir hatten aber ebenfalls mehrere gut herausgespielte Chancen.“ Für die lange Nachspielzeit hatte er kein Verständnis. (Daniel Froschmeier)